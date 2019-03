Help je ouders met een veilig huis

Als kind ben je niet altijd in de gelegenheid er te zijn voor je ouders, terwijl je dat misschien wel graag zou willen. Zeker als ze wat op leeftijd zijn en nog zelfstandig thuis wonen. Waar je wel voor kunt zorgen is ideale omstandigheden in huis, zodat de zelfstandigheid behouden blijft.

Valongelukken

Ruim de helft van alle valongelukken van senioren vindt plaats in en om het huis en elke vijf minuten belandt er een 65-plusser op de spoedeisende eerste hulp na een val. Veel van deze ongelukken gaan gepaard met letsel, waardoor ouderen tijdelijk of voorgoed hun zelfredzaamheid kunnen verliezen. Het is dus belangrijk om hierover te praten met je ouders en samen te bekijken hoe je het huis veiliger kunt maken.

Kleine dingen

Het zijn vaak kleine dingen die een huis onveiliger kunnen maken. Denk aan slecht zichtbare of hoge drempels, snoeren op de grond waarover gestruikeld kan worden, kleden die losliggen. Deze problemen zijn vrij eenvoudig op te lossen. Zorg voor goede verlichting, werk snoeren en drempels weg of geef ze een contrasterende kleur en zorg ervoor dat kleden vastliggen. Voldoende loopruimte in huis kan ook enorm helpen. En leg antislip op de trap.

Badkamer

Denk bij het veiliger maken van een huis ook zeker aan de badkamer. Na de trap is de badkamer voor 55-plussers de meest onveilige plek in huis. Ongeveer een kwart van de valongelukken in en om het huis, vindt plaats in badkamer, douche of toilet, waarbij het meestal gaat om uitglijden en struikelen. Ook een hoge instap in bad of douche vormt vaak een probleem. Als kind heb je geen rustig gevoel als je het idee hebt dat je ouders onveilig wonen. Toch kan de ingrijpende verbouwing, die vaak komt kijken bij een aanpassing van de badkamer, jou en je ouders tegenhouden. Stof, overlast en dagenlang niet douchen is vaak niet iets om naar uit te kijken.

Nieuwe badkamer in een dag

Gelukkig is een grote verbouwing helemaal niet nodig. Bij Molenaar Badkamers kunnen ze zelfs een complete badkamer renoveren in een dag. Daarbij wordt een inloopdouche geplaatst op de plek van het bad of oude douchecabine. Of wordt het oude bad vervangen door een instapbad met een deurtje. Ook het toilet en wastafelmeubel kunnen worden aangepakt en er kan een antislipvloer worden aangebracht. Kortom: een renovatie door Molenaar zorgt voor een comfortabele, veilige badkamer waar je ouders nog jarenlang mee vooruit kunnen. Zo weet je dat zij klaar zijn voor de toekomst en slaap je zelf ook weer een stuk lekkerder!

Veilige badkamertest

Beantwoord de vragen in deze test en kijk samen met je ouders of zij toe zijn aan een renovatie van hun badkamer.