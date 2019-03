Een unieke kans op een nieuw leven

,,Het idee komt van Sahar”, vertelt Saadat tussen het bakken door in zijn bedrijfspand aan de Voorstraat. ,,Ze zei al vaker tegen me: ‘Jij kunt echt mooie producten maken, waarom begin je niet voor jezelf?’ Ik antwoordde steeds dat dat niet kon, omdat ik nooit de financiering rond zou kunnen krijgen. Welke bank zou ons, Nederlanders met een vluchtelingenachtergrond zonder ervaring met het runnen van een bedrijf, geld geven?”

Toen hij hoorde over Qredits, een sociale kredietverstrekker, besloot hij de stoute schoenen aan te trekken. De enthousiaste reactie die hij kreeg, had hij niet verwacht. ,,De mevrouw die Sahar en mij te woord stond, zei dat ze ons plan heel uniek vond. Ik had destijds de helft van de benodigde financiering al rond door middel van een lening bij de familie van mijn vrouw - mijn eigen familie woont niet in Nederland - en doordat ik had kunnen sparen vanwege mijn werk in een andere bakkerij. De andere helft kon ik lenen van Qredits.”

Niet perfect

Saadat kreeg niet alleen geld om zijn onderneming op te zetten, maar ook heel veel begeleiding. ,,Mijn Nederlands is nog niet perfect en ik ken niet alle regels, maar een bedrijfsadviseur en coach hebben me heel erg geholpen. Zij vertelden me alles over de Nederlandse economie, over hoe je een bedrijf organiseert, maar ook hoe ik mijn producten het beste kan verkopen aan de klant. Ik kan ook nu nog altijd bellen met mijn vragen.”

Aan passie en ervaring ontbreekt het Saadat niet. Hij is pas dertig jaar, maar werkt al dertien jaar met veel liefde als bakker. Hij leerde het vak in Iran. De even oude Atta is van origine food designer en ontwierp kleding en tassen. Nu doet zij de banketafdeling, waarvoor ze de prachtigste creaties ontwerpt.

Ⓒ Furnish zelf

Basis van eten

De deuren van hun Bakkerij Samen openden in december 2018. Bijzonder: klanten kunnen Saadat aan het werk zien, want de bakkerij is open. ,,Wij bakken niets af, maar maken alles helemaal zelf. Voor onze broden gebruiken we bloem, water, zout en desem. Vaak wordt suiker, melk en boter toegevoegd, maar niet bij ons. In mijn broden zit minder dan de toegestane hoeveelheid zout en in het gebak van Sahar zit minder suiker.”

