Beursgoeroe Schaaij over beleggers en depressie

Beursgoeroe Geert Schaaij, oprichter van Beursgenoten, maakte zelf in zijn zeer naaste omgeving een geval van depressiviteit mee en weet hoe de slachtoffers hieronder gebukt gaan. “Voor mensen die lijden aan een depressie wordt gezocht naar een juiste mix of weging van medicijnen zodat ze zich wat beter gaan voelen. Maar die zoektocht kan wel maanden duren. Al die tijd lijden deze mensen en ik weet hoe erg en zelfs levensbedreigend dat kan zijn. Met het nieuw ontwikkelde medicijn wordt die periode ingekort tot een paar dagen. Als je zelf hebt gezien wat een depressie met mensen doet, dan besef je hoeveel waarde zo’n spray kan hebben. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft het licht op groen gezet voor de commercialisering van Spravato, zoals de spray heet, en ik verwacht er veel van. Ik hoop ook heel erg dat het een succes wordt. Voor al die mensen die er iets aan kunnen hebben.”

Schaaij zou zijn geld dan ook op Johnson & Johnson zetten; het bedrijf dat de spray heeft ontwikkeld. “En zeker niet alleen omdat ik flink rendement verwacht op dat aandeel. De veelbelovende spray is een goede ontwikkeling. Als je als belegger je geld hierin steekt, help je ook nog eens mee om de wereld van 300 tot 500 miljoen mensen wereldwijd beter te maken.”

Schaaij heeft met zijn analisten van Beursgenoten een grondige fundamentele analyse gemaakt van het aandeel Johnson & Johnson om te onderzoeken of het aandeel een koopwaardige belegging is. “Daarbij hebben we niet alleen naar de ontwikkeling van het nieuwe medicijn tegen depressie gekeken, maar ook naar het bedrijf zelf. Dit heeft een geweldige historie. Het aandeel is in de geschiedenis van haar bestaan maar liefst verhonderdvoudigd. Het heeft dus een geweldig track-record. En als de veelbelovende spray de markt verovert, maken ze de reputatie waar die ze al hebben. Daarbij is dit een thema-aandeel, dat je nu moet hebben. De vooruitzichten rond de economie zijn toch wat somberder en dan kun je beter geen industriële economisch-gevoelige aandelen kopen. Pharmacia aandelen doen het in elke markt goed.”

Schaaij vindt het niet leuk om over een aandeel te spreken en dan niet van de hoed en de rand te vertellen.

Beursgenoten is een bedrijf dat voortdurend de krenten uit de pap probeert te vissen voor beleggers die zich als abonnee hebben aangesloten. En Schaaij heeft een indrukwekkende reputatie opgebouwd, waarbij hij aandelen ontdekte die voor anderen verborgen bleven en uiteindelijk goud waard werden. "Verborgen pareltjes", noemt Schaaij dat, die een aanzienlijk kapitaal vergaarde met beleggingen.

Deze keer wil hij dus een van die parels ook weggeven aan niet-abonnees. “Ik vind het voor het aandeel van Johnson & Johnson vanuit meerdere standpunten van belang om hier de analyse ervan gratis prijs te geven. Dit bedrijf verdient veel geld en maakt veel meer geweldige medicijnen. Wanneer bedrijven winstgevend zijn kunnen ze dit soort medicijnen ontwikkelen en daardoor depressieve mensen helpen aan een nieuwe toekomst. Als dan ook nog eens dat aandeel enorme potentie heeft om in waarde te stijgen, heb je het echt over een win-win situatie. Een aandeel met een gezonde toekomst”, sluit Schaaij lachend af.

