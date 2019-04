Dit is pas écht snel verdienen

Een belangrijke kostenpost voor veel mensen vormt de auto. En als het aan bepaalde partijen ligt, wordt de heilige koe steeds meer een melkkoe. Voor iedereen die wil besparen op brandstof en onderhoud is er nu een bijzondere buitenkans.

De meest verkochte auto ter wereld heeft namelijk een flitsende comeback gemaakt. In een mooie uitvoering die bovendien sportief, snel en zuinig is. We hebben het over de Toyota Corolla.

Iedereen bij wie nu direct het beeld van de vroegere Corolla door het hoofd schiet, zal positief verrast worden door de hedendaagse editie. Een aspect is onveranderd: deze auto is nauwelijks te verslijten. En dat alleen scheelt al snel flink in de onderhoudskosten.

Daarnaast is de Corolla een hybride model geworden, met de keuze uit twee aandrijflijnen: een 1,8 liter Hybrid en een 2,0 liter High Power Hybrid. In beide gevallen is de bestuurder verzekerd van een krachtige zichzelf opladende aandrijflijn die bestaat uit een zuinige benzinemotor en krachtige elektromotor.

Tot 50 procent van de tijd elektrisch

Behalve een gereduceerd brandstofverbruik zijn er lagere kosten omdat bijvoorbeeld de remblokken minder snel slijten. De elektromotor heeft namelijk ook een remmende functie. De remenergie die hierbij vrijkomt, slaat de Corolla Hybrid op in zijn hybride accu. Deze energie gebruikt hij om weer een aantal kilometers elektrisch en dus schoon en stil te kunnen rijden. Dit is een continu proces waardoor je tot 50 procent van de tijd elektrisch kunt rijden, zónder zelf te hoeven laden. Verder heeft de Corolla geen startmotor, traditionele dynamo en distributieriem nodig. En wat er niet is, kan ook niet kapotgaan.

Vertrouwde naam

De Corolla is eigenlijk altijd een vertrouwd beeld op straat geweest. De oude versie was door velen geliefd. Sommigen reden er wel 20 jaar mee ‘omdat-ie nou eenmaal nog zo goed is’. En hierdoor hoefden ze niet zo snel een nieuwe auto te kopen.

Een reden om toch een nieuwe bolide aan te schaffen is er nu wel; met de nieuwste Corolla Hybrid valt namelijk geld te besparen en de auto maakt met zijn dynamische uiterlijk een uitstekende indruk.

Daarbij is het vrijwel geluidloos autorijden met een hybride Toyota een bijzonder prettige en rustgevende ervaring. Hierdoor, en dankzij de standaard automaat, rijd je relaxed en met een lage CO2-uitstoot naar de zaak of naar een klant.

Voor zakelijke rijders zijn de stijlvolle Corolla Business Editions standaard voorzien van een premium interieur, een navigatiesysteem en de actieve veiligheidssystemen van Toyota Safety Sense, zoals een automatisch noodremsysteem dat behalve andere voertuigen ook voetgangers detecteert. Er is ook een Corolla Touring Sports beschikbaar met extra ruimte voor de passagiers achterin en een bagageruimte van bijna 600 liter.

Tips voor nog zuiniger rijden

Onderzoek heeft uitgewezen dat een hybride auto flink veel kilometers meer aflegt per liter benzine dan een auto die alleen op benzine rijdt. Dat is natuurlijk al een fikse winst. Toch kun je nóg meer besparen als je de Corolla slim bestuurt.

Als je bijvoorbeeld rustig optrekt, blijft de elektromotor langer het werk alleen doen en met een constante snelheid is het verbruik bijzonder laag.

In de stad is het prima mogelijk om alleen op de elektromotor te rijden. Geef je gas, dan springt de benzinemotor tijdelijk bij.

Als de benzinemotor draait en je laat het gas los, dan gaat de benzinemotor vaak uit, waarna je op de elektromotor heerlijk verder zoeft. Dit kan zelfs tot ongeveer 115 km/uur.

Wie benieuwd is naar de nieuwste Corolla kan deze hier bekijken en geheel naar eigen smaak samenstellen.