Parkeergarages als kasstroom-belegging

Wie belegt in parkeergarages heeft een aantal voordelen. De huurders zijn vaak gerenommeerde partijen als Q-Park, APCOA of Interparking. En mocht er iets gebeuren met de huurder, dan zijn er altijd nog de parkeerders die voor inkomsten zorgen.

Bij Reyersen van Buuren ziet men dat beleggers daarom geïnteresseerd zijn in parkeergarages. “Wij zijn dan ook verheugd dat we in samenwerking met Holland Immo Group alweer het zevende Parking Fund onder de aandacht van beleggers kunnen brengen”, zegt Daan Wildschut namens deze specialist in vastgoedbeleggingen.

20-jarige huurovereenkomst

“Parking Fund Nederland VII heeft weer voldoende ingrediënten om net zo’n succes te worden als de zes voorgaande, die tot dusver alle een goed direct rendement hebben. Het gaat om een uitstekende parkeerlocatie mét een nieuwe 20-jarige huurovereenkomst met Q-Park.”

Het nieuwe beleggingsobject behelst een parkeergarage in de hoofdstad van Brabant. In het centrum van Den Bosch ligt parkeergarage Arena, waarvan Q-Park al jaren de huurder is. De garage biedt plaats aan 482 auto’s. En die plekken zijn hard nodig, want Den Bosch heeft naast 150.000 inwoners ook nog eens veel bezoek van buitenaf.

De parkeergarage, dicht in de nabijheid van historische gebouwen en het gezellige en culturele stadsleven met diverse restaurants, barretjes en musea, is dan ook een geliefde parkeerplek.

Risico’s

De reden achter de populariteit van parkeergarages is natuurlijk niet zo lastig te raden. Nederland telde vorig jaar alleen al ruim 8,5 miljoen personenauto’s. Parkeerplekken zijn dus hard nodig.

Daar kunnen particuliere beleggers sinds een aantal jaar ook aan verdienen. Instappen in dit soort fondsen kan vaak al vanaf € 10.000 en daar is veel belangstelling voor, zo blijkt wel uit de vorige parkeerfondsen via Reyersen van Buuren.

“Met name de langjarige huurcontracten van dit soort objecten spreekt de beleggers aan”, zegt Wildschut. “Die bieden een stevige basis voor de kwartaaluitkeringen van het verwachte rendement. Maar let op, aan beleggen zijn altijd risico’s verbonden en dus ook bij dit fonds. Bijvoorbeeld als de huurder verzuimt te betalen of failliet gaat, of als de rente van de bankfinanciering hoger uitvalt dan verwacht. Bovendien is het een beleggingsproduct wat je niet direct kunt verkopen als je eruit zou willen stappen. Je zit er in principe in voor de lange termijn.”

Transparantie en duidelijkheid vindt men bij Reyersen van Buuren belangrijk. Dat verklaart misschien wel waarom ze al ruim 35 jaar bestaan. De risico’s worden uitvoerig beschreven in het door de Autoriteit Financiële Markten goedgekeurde prospectus.“Een gedegen beslissing om deel te nemen in een beleggingsfonds kan dus alleen als je het prospectus goed doorleest.”

Er is op de website van Reyersen van Buuren dan ook nu weer uitgebreide informatie te vinden over de kansen én risico’s van het parkeerfonds; het prospectus is er kosteloos op te vragen en te downloaden.

Parking Fund Nederland VII is een beleggingsfonds en is als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De beheerder Holland Immo Group Beheer BV heeft een vergunning van de AFM in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het door de AFM goedgekeurde prospectus en het essentiële informatiedocument zijn kosteloos verkrijgbaar via Reyersen van Buuren en worden tevens gepubliceerd op de website van Reyersen van Buuren (www.reyersen.nl/parkingfund7).