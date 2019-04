‘Ik groeide uit mijn garagebox’

Een eigen bedrijf runnen, dat idee sprak Matthieu Schonewille als ‘broekie’ al wel aan. ,,Het ondernemen zit in mijn bloed”, vertelt hij. ,,Toen ik in loondienst werkte als voorman van een schoonmaakbedrijf nam ik al veel zaken van mijn baas over. Projecten van A tot Z uitwerken vond en vind ik mooi om te doen.”

Bijna twintig jaar geleden, op zijn 24e begon hij voor zichzelf als glazenwasser. ,,Puur zzp’er was ik toen, maar dat duurde slechts twee jaar. Toen kwam de eerste medewerker in dienst en een jaar later volgde er weer eentje. Mijn vrouw ging ook steeds meer meewerken. Zo is het bedrijf in de jaren erna steeds verder gegroeid. Nu zijn we met zeven fulltimers en negentien parttimers.”

In tweestrijd

Het draait ook allang niet meer alleen om glasbewassing bij Schonewille Bedrijfsdiensten. Schonewille en zijn mensen zijn verantwoordelijk voor het reinigen van diverse soorten gevelbekleding, gevels en voeren specialistisch vloeronderhoud uit.

Dat werk vraagt om een heleboel materiaal. ,,Vroeger had ik genoeg aan een auto met een ladder op het dak en een schrobmachine. Een veredelde garagebox als opslagruimte was voldoende”, zegt Schonewille. ,,Nu heb ik eigen hoogwerkers en hogedrukreinigers die bijna net zo duur zijn als een BMW. Alleen ons eigen pand ontbrak nog.”

Die kans kwam voorbij toen Schonewille het pand kon kopen wat hij al bijna vijf jaar huurde. ,,De bank wilde dat ik minder zou lenen en er meer eigen geld in zou stoppen, maar ik had net behoorlijke investeringen gedaan in eigen materiaal. Ik zat in tweestrijd. Toen kreeg ik de tip om het bij Qredits te proberen.”

Een stapje verder

Twee weken nadat Schonewille zijn aanvraag bij de sociale kredietverstrekker had ingediend, was het rond. ,,Er is zoveel leegstand tegenwoordig, dus ik snap wel dat banken moeilijker doen over het financieren van vastgoed. Maar het is wel teleurstellend als je goede cijfers hebt, zoals ik, en dan niet de lening kunt krijgen die je wil. Gelukkig lukte het via Qredits alsnog.”

,,Bij Qredits gaan ze niet alleen op de cijfers af, maar kijken ze door de ogen van de ondernemer. En ín de ogen van de ondernemer”, zegt Schonewille. ,,Ze willen weten hoe gepassioneerd je bent en als ze die passie zien, durven ze ook een stapje verder te gaan. Ik zie altijd nieuwe mogelijkheden, de mensen bij Qredits ook. Ze reiken je als ondernemer tools aan en bieden je begeleiding. Niks moet, maar je mag er gebruik van maken. Ze kijken ook waar je nog aan kunt werken en helpen je met die verbeterpunten.”

Langere relaties

Als ondernemer ben je tenslotte nooit uitgeleerd, weet Schonewille. ,,Je moet altijd in beweging blijven, want stilstand is achteruitgang. Ik vind het ook belangrijk om de ervaring en kennis die wij in al die jaren hebben opgedaan binnen het bedrijf blijft. Daarom ben ik nauw betrokken bij mijn team.”

Schonewille wil zijn bedrijf verder laten groeien, maar wel gefaseerd. ,,Wij gaan voor langere relaties met opdrachtgevers, zowel bedrijven als particulieren. Voor sommigen werken we al bijna twintig jaar. Als wij gevels hebben gereinigd, rijden we op de terugweg net zo lief langs even langs wat klanten om de ramen te lappen. Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd.”

