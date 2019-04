Vijf miljoen bomen erbij; hoe goed is dat?

Vijf miljoen bomen; dat zijn ongeveer 2600 voetbalvelden vol. Maar hoe effectief is dit eigenlijk? Is het een druppel op een gloeiende plaat, of toch best een fikse plas?

“Op Nederlandse schaal is dit heel veel”, zegt staatsbosbeheer directeur Thijsen. “We zijn voor de wereld een goed voorbeeld. Ik hoop dat Shell dit mooie werk ook op andere plekken op aarde kan doen. En dat meer Nederlandse bedrijven zulke projecten omarmen.”

Shell zal 17,4 miljoen euro storten in het Buitenfonds voor Staatsbosbeheer, een onafhankelijke stichting die zonder winstoogmerk geld werft voor projecten in natuurgebieden. Dat fonds zorgt hiermee voor het planten van de bomen.

Het gezonder en gevarieerder maken van bos in ons land komt voort uit de gedachte dat investeren in natuur een effectieve manier is om de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer terug te dringen. Dat is nodig omdat CO2 zorgt voor de opwarming van de aarde. Het beschermen en ontwikkelen van bossen helpt de uitstoot te compenseren doordat bomen CO2 opslaan en omzetten in zuurstof.

“Meer bomen en meer bos is natuurlijk altijd goed”, zegt Thijsen. “Nederland heeft een groot probleem door de essentaksterfte. Zeker 80 procent van de essen is ziek en gaat dood door een schimmelziekte, terwijl die bomen juist zo hard nodig zijn. De samenwerking met Shell stelt ons in staat een groot probleem op te lossen en lege plekken in de bossen op te vullen. De zieke bomen worden gekapt voor ze omvallen en een gevaar vormen.”

Eiken en beuken

Bomen vormen dus een belangrijk wapen in de strijd tegen CO2-uitstoot. “De bomen slaan de CO2 op en stoten zuurstof weer uit. En het mooie is, dat ze dat heel lang doen”, zegt Thijsen.

De bomen die geplant gaan worden zullen vooral op plekken verrijzen waar essen zijn gestorven en dan met name in Flevoland, Zuid-Holland, Groningen en Friesland. “Er zitten geen essen bij de nieuwe aanplant. Er is namelijk nog geen resistente soort gevonden die bestand is tegen die schimmel”, vervolgt de Staatsbosbeheer-directeur. „De nieuwe bomen zullen soorten zijn als de linde, de eik, de beuk, de esdoorn, de fladder-iep en de zoete kers. Gevarieerde bossen zijn niet alleen aantrekkelijker, ook toekomstbestendiger.”

Verwacht overigens niet dat er meteen vijf miljoen enorme woudreuzen worden neergezet. “Het zal gaan om twee jaar oude boompjes van tussen de 1 en 2 meter hoog. Maar die kunnen uiteindelijk wel 20 tot 30 meter hoog worden”, zegt Thijsen.

Compenseren noodzakelijk

Met z’n allen zijn we er verantwoordelijk voor dat de uitstoot van CO2 is toegenomen. Het verminderen, of compenseren ervan is noodzakelijk om de opwarming van de aarde tegen te gaan. CO2 is namelijk een broeikasgas dat het klimaat van de aarde verandert. De aarde warmt op en broeikasgassen zijn daar volgens wetenschappers een belangrijke oorzaak van.

We produceren met z’n allen tonnen CO2 per jaar door onder meer industrie, verkeer en energieverbruik. En gewoon door adem te halen trouwens. Bomen zijn een zeer effectief middel om die uitstoot te compenseren. Bomen zijn het meest krachtige wapen in de strijd tegen klimaatverandering, stelde de Britse ecoloog Thomas Crowther onlangs nog in De Telegraaf.

Wie meer over dit bijzondere project wil weten kan een kijkje nemen op

www.staatsbosbeheer.nl/shell

Wat kun jij doen tegen CO2

Wie de verwarming een tikkie lager zet, of minder lang onder douche staat, doet zelf ook wat aan het verminderen van CO2 -uitstoot. Ook elektrisch rijden, de woning goed isoleren en minder vlees eten zijn enkele voorbeelden van simpele manieren om een steentje bij te dragen. Daarnaast helpt het aanleggen van groene daken en gevels mee. Naast de samenwerking met Staatsbosbeheer heeft Shell andere initiatieven die bijdragen aan de reductie of compensatie van CO2. Zo kunnen vanaf 17 april Nederlandse automobilisten ervoor kiezen om CO2 neutraal te rijden. Shell biedt de mensen die tanken de mogelijkheid om een cent extra te betalen. Die cent wordt direct geïnvesteerd in natuurprojecten in verschillende landen.