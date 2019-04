Nederland massaal op de e-bike

Zodra het voorjaar zich aandient gaan we weer lekker naar buiten. Niets zo fijn als eropuit met de fiets. Of het nu is voor je dagelijkse boodschappen of voor tochtjes in het weekend. Een elektrische fiets geeft je net een extra steuntje in de rug. De gemiddelde gefietste afstand op een e-bike is 5,5 km, ten opzichte van 3,6 km op een normale fiets. Als dat geen gevoel van vrijheid geeft…

Gezond en goed voor de wereld

Fietsen is hartstikke gezond voor je. En als je je afvraagt of dat voor de elektrische fiets ook geldt: jazeker! Je trapt gewoon mee en verbrandt zo een hoop calorieën. Daarnaast is het ook goed voor het milieu want je maakt een duurzame reiziger van jezelf. Laat je auto dus eens staan en zoef voorbij aan de files. Kijk hier eens voor het aanbod van Batavus.

Zelf testen

De aanschaf van een e-bike is er niet een die je zomaar even doet. Daarom kun je altijd bij Batavus terecht voor alle benodigde informatie. Wist je dat er zelfs een Experience Center is in Ede, waar je allerlei e-bikes kunt uitproberen? Zo vind je de fiets die bij je past.

Wat? Wattuur!

Bedenk je, voordat je een e-bike aanschaft, goed waarvoor je de fiets wilt gaan gebruiken. Want hoever je kunt rijden hangt af van de actieradius. Hoe hoger het aantal wattuur, hoe hoger de actieradius en hoe verder je met ondersteuning kunt fietsen. Zo zijn er Batavus e-bikes in 300, 400 en 500 wattuur. Je dealer kan je adviseren welke actieradius je nodig hebt, afhankelijk van je behoefte. En denk overigens niet dat je niet meer vooruit kunt als je accu toch onverhoopt leeg blijkt te zijn onderweg. Je kunt gewoon verder fietsen, zij het zonder ondersteuning.

De motor

Als je goed kijkt naar de verschillende e-bikes zie je dat de motor op drie verschillende plekken kan zitten: in het voorwiel, in het achterwiel of op de trapas. Een motor in het voorwiel kan je het gevoel geven dat je vooruit wordt getrokken, terwijl een motor in het achterwiel je het gevoel van een duwtje in de rug geeft. Een midden motor op de trapas is het meest stabiel -en de populairste keuze-. Het is maar net wat je prettig vindt. Ook de kracht van de motor die nodig is hangt af van waar je de e-bike voor gebruikt. Fiets je vooral in de stad, of door heuvelachtig gebied? Welk type e-bike rijder ben jij? Laat je hierover ook goed adviseren!

Iedereen vooruit

Omdat Batavus graag iedereen vooruit helpt, loopt vanaf 8 maart t/m 31 mei de Actieradius Actie. Tijdens de Actieradius Actie krijg je gratis een grotere accu met voordeel tot wel €200,- bij een van de geselecteerde actiemodellen. Daarmee kom je verder!