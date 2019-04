Professionele camera-apparatuur sterft uit

Zo ook met de Samsung Galaxy S10, waarmee we aan de voetsporen staan van een tijdperk waarin professionele camera-apparatuur overbodig lijkt te raken.

Tjomme Berkhof, fanaticus op het gebied van mobiele technologie, spreekt vol lof over het nieuwe toestel van Samsung: “Het is eigenlijk niet te bevatten dat we tien jaar geleden nog met koffer en antenne rondliepen om op afstand met elkaar te communiceren. Samsung heeft met de komst van de Galaxy S10 een product op de markt gebracht waarmee we al het gemak van de wereld letterlijk binnen handbereik hebben. Vooral met focus op de camera van het toestel. De S10 beschikt namelijk over een multi-camera systeem waardoor foto’s werkelijk haarfijn afgedrukt kunnen worden.” De nieuwe technologie zorgt voor een ultrahoge definitie, waarmee de kwaliteit van de foto’s in de buurt komt van het beeld dat met een spiegelreflex wordt geschoten.

“Ik kom dus net terug uit Zuid-Afrika, waar mijn gloednieuwe spiegelreflex camera op de tweede dag gestolen is op een terras in Kaapstad. Dat is natuurlijk ontzettend balen, want ik was daardoor genoodzaakt mijn S10 te gebruiken, die ik eigenlijk voor het bekijken van films en series mee had genomen. Geluk bij een ongeluk, want het verschil tussen de foto’s is met bloot oog nauwelijks waar te nemen”, aldus Berkhof. “Dit neemt niet weg dat een geavanceerde spiegelreflex ook erg fijn is, zeker als je nog meer met speciale functies wil werken, zoals ik van plan was tijdens mijn reis.”

Het is dus niet meer voor de hand liggend dat we een aparte camera aanschaffen, zeker omdat de specificaties en opties met de Galaxy S10 er niet om liegen. Naast dat de kwaliteit extreem hoog is door de 12 en 16 megapixel camera’s, maak je met de driedubbele lens prachtige groothoek beelden en kun je ook nog eens de kleinste objecten fotograferen met de telelens. Niet onbelangrijk voor de selfie liefhebbers is dat het toestel zegevierend de eerste plek heeft gekregen op de DxOMark-ranglijst, waar camera’s van mobiele telefoons getest en geordend worden op kwaliteit.

Of je nu dus selfies maakt, vliegtuigen spot of de wilde natuur ingaat om kiekjes te schieten, de Samsung Galaxy S10 is alles wat je vandaag de dag nodig hebt om iedereen te verassen met waanzinnige beelden. Is dit nou iets wat jou aanspreekt? Meer informatie over het toestel en alle functionaliteit kun je vinden op de website van Samsung.