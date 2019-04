Deze auto kent iedereen! Maar niet zo…

Je zou het misschien niet direct verwachten, maar de Toyota Corolla is de auto die in de hele wereld het allermeeste wordt gereden.

Van deze ‘gouwe ouwe’ werden vorig jaar bijna 1,2 miljoen nieuwe exemplaren geregistreerd. Daarmee was het model mondiaal de bestverkochte auto.

Maar niet alleen vorig jaar scoorde dit model. Als we kijken naar welke auto er door de decennia heen het populairst was, komt ook de Corolla als bestverkochte exemplaar aller tijden naar voren.

In het jaar 1966 verscheen de Toyota Corolla voor het eerst en dat was gelijk al een succes. Inmiddels zijn er tientallen miljoenen exemplaren de showrooms uitgereden.

Keuze uit twee hybride aandrijflijnen

En de klassieker is nu aan een opmerkelijk nieuw leven begonnen. Als opvolger van de Auris heeft Toyota de Corolla namelijk behoorlijk gepimpt. Het model heeft een sportieve upgrade gekregen met een stijlvol interieur. En, niet onbelangrijk, in Nederland is de Corolla voor het eerst leverbaar als geëlektrificeerde hybride. En nee, die hoeft niet aan de stekker! Deze auto laadt zichzelf op.

Wie graag een vertrouwde en betrouwbare auto heeft, maar wel mee wil gaan met de tijd, zit geramd met het nieuwste exemplaar van ‘s werelds meest geliefde bolide.

Hybride rijden is zuinig en scheelt daardoor niet alleen flink in de portemonnee; het helpt ook mee aan de vermindering van CO2-uitstoot. In combinatie met de automatische transmissie , die behoort tot de standaarduitvoering, is het rijden in deze hybride een bijzondere ervaring. De stilte en het ‘rustige’ rijden zorgen voor relaxte ritten. Voor het eerst is er ook een keuze uit twee hybride aandrijflijnen: 1.8 Hybrid en 2.0 High Power Hybrid.

Gouden greep

De Corolla is een van de meest bekende auto’s. Iedereen kent het oude vertrouwde model, waar sommigen wel twintig jaar in reden. Simpelweg omdat de auto niet te verslijten is. Het nieuwste model is ook nog eens zeker het aanzien meer dan waard.

Autoliefhebbers prijzen de Corolla naast zijn betrouwbaarheid om de flexibiliteit door voortdurend met de tijd mee te gaan. Het is volgens hen een auto met een vertrouwde naam en het vermogen om zich aan te passen aan de behoeften van de consument.

De nieuwe Corolla is daar een schoolvoorbeeld van. Het flitsende uiterlijk toont aan dat er aan het heden is gedacht en door verschillende uitvoeringen (Hatchback, Touring Sports en Sedan) is deze auto voor iedereen een aanwinst.

Opvallend is dat in de top-3 van bestverkochte auto’s wereldwijd in 2018 nóg een Toyota prijkt: namelijk de RAV4. Een ander type van de Japanse fabrikant, de Camry, staat op de negende plaats. Deze laatste Toyota keert binnenkort na 15 jaar terug naar Nederland. De Corolla is echter veel bekender.

Het lijkt dan ook een gouden greep van Toyota om deze oude bekende in een spannend nieuw design te gieten en er een hybride model van te maken.

Wie zelf eens de allernieuwste versie van de wereldwijd gewilde Corolla wil bekijken, en ‘m eventueel geheel naar eigen smaak wil samenstellen, kan dat hier doen.