Vrijwillig bijbetalen aan de pomp

Bij de tankstations van Shell kun je namelijk tegenwoordig een cent extra per liter brandstof betalen om de CO₂ van je uitstoot te compenseren. Maar waarom zou je dat doen? Dan ben je toch gek! Nou nee; ongeveer 25% van de automobilisten liet in een poll van De Telegraaf weten dat ze bereid zijn die cent extra te betalen.

Dat komt omdat dat geld goed wordt besteed. Shell pompt die centen namelijk in natuurprojecten, waarmee onder meer bossen worden beschermd en bomen worden geplant in bijvoorbeeld Indonesië en Peru.

CO₂-neutraal rijden

Shell is diverse initiatieven gestart om de uitstoot van CO₂ te compenseren. Automobilisten kunnen zonder extra bijdrage CO₂-neutraal rijden met het Air Miles-spaarprogramma Miles & Me, of door Shell V-Power te tanken. En automobilisten die de reguliere brandstoffen van Shell gebruiken kunnen ook CO₂-neutraal rijden door een cent extra per liter te betalen.

“Ik weet dat er veel mensen sceptisch over dit idee zijn”, zegt Marije van der Goot uit Alkmaar. “Natuurlijk, het is Shell en daar heeft iedereen een mening over. Maar ik vind het gewoon belangrijk om bezig te zijn met het milieu. Ik heb drie opgroeiende kinderen en hoop dat die straks in een schonere wereld kunnen leven. Ik tank meestal ongeveer 35 liter. Dus ik ben 35 cent meer kwijt, waar hebben we het over?”

Een kwart van de autorijders denkt er hetzelfde over als Marije, maar anderen twijfelen dus óf zien ronduit niets in extra betalen. Dat komt mede door de onwetendheid over het project. Wij zetten daarom enkele feiten en fabels hieromtrent op een rij.

Die cent verdwijnt in de zakken van directieleden

Dat is een fabeltje. Dit geld wordt besteed om de CO₂-uitstoot te compenseren en dat wordt geverifieerd door onafhankelijke instanties. Autorijden op fossiele brandstof zorgt voor uitstoot van het broeikasgas CO₂. Dat gas is mede de oorzaak van de opwarming van de aarde. Automobilisten krijgen de mogelijkheid CO₂-neutraal te rijden door mee te doen en hun CO₂-uitstoot te compenseren. Dat gebeurt bijvoorbeeld door bossen te beschermen en bomen te planten.

Het beschermen van bos en planten van bomen is een goed wapen tegen CO₂-uitstoot

Dat is een feit. Volgens verschillende ecologen, zoals Thomas Crowther, zijn bomen zelfs het beste middel. Bomen zetten CO₂ om in zuurstof. Daarom is het belangrijk om bossen te beschermen. Massale boomaanplant in de wereld zou de CO₂-uitstoot volgens deskundigen zo snel compenseren dat burgers meer tijd krijgen voor de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Shell is toch juist deels verantwoordelijk voor de uitstoot van CO₂

Laten we eerlijk zijn; dat zijn we allemaal. We willen autorijden, ons huis verwarmen en pakketjes aan de deur laten bezorgen. En zelfs door simpelweg adem te halen, stoten we CO₂ uit. “Dat wijzen met dat vingertje vind ik zo hypocriet”, zegt accountmanager Maarten uit Heerhugowaard die voor een groot mediabedrijf werkt en veel op de weg zit. Hij staat bij het tankstation De Hackelaar langs de A1 en ziet wel wat in de actie van Shell. “Die mensen die zo hard schreeuwen en wijzen, stappen straks in de meivakantie weer lekker in het vliegtuig. En wedden dat ze gewoon benzine of diesel tanken. Nou, dok dan ook die cent extra als je het allemaal zo goed weet.”

CO₂-compenseren op drie manieren

Consumenten die (nog) niet elektrisch rijden kunnen voortaan op drie manieren CO₂-neutraal rijden. Als je Shell V-Power tankt of geregistreerd bent voor Miles & Me, is het gratis: Shell compenseert de winning, raffinage en distributie, inclusief je eigen brandstofverbruik. Je kunt er ook voor kiezen om 1 cent extra per liter te betalen op reguliere brandstoffen. In dat geval zorgt Shell ervoor dat de brandstof CO₂-neutraal uit de pomp komt. Met het CO₂-compensatieprogramma wil Shell automobilisten die niet elektrisch rijden een oplossing bieden die direct een positieve impact heeft. Shell wil een actieve rol spelen in de versnelling van de Nederlandse energietransitie.

