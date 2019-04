Pasjes weg! We gaan betalen met horloge en ring

Dat cash op z’n retour is, is al langer duidelijk. Maar nog nooit gingen de ontwikkelingen rond betaalmogelijkheden zo snel als nu.

Vorig jaar werden er aan de toonbank door consumenten 6,98 miljard betaaltransacties uitgevoerd. Daarvan vonden er 4,3 miljard met een pinpas plaats en dat was 12,6% meer dan het jaar ervoor. Volgens Betaalvereniging Nederland was dat het hoogste groeipercentage pinbetalingen sinds 2001.

Ook de onlinebetalingen met creditcard, iDEAL en AfterPay lieten een gigantische groei zien; van 460 miljoen in 2017 naar ruim 625 miljoen transacties het jaar erop.

En de ontwikkelingen rond betaalsystemen gaan volgens de vereniging in razend tempo verder.

Betalen met sieraden

Zo zullen we binnen afzienbare tijd in groten getale afrekenen met een smartphone en zelfs sieraden en horloges. “Dat aandeel is nu nog klein, maar zal de komende jaren naar verwachting snel toenemen”, voorspelt de Betaalvereniging.

Voor ondernemers is het aan- of afhaken in de race van betaalopties. Wie niet de door de klant gewenste betaalmogelijkheid biedt, loopt simpelweg geld mis. De klant is immers leidend en bepaalt tegenwoordig zelf hoe hij wil afrekenen. Kan dat niet, dan gaat hij een deurtje verderop. De consument van nu is immers niet meer de consument van vijf jaar geleden.

Er is een oplossing voor ondernemers waardoor die nooit meer zonder de juiste afrekenoptie zitten: de Rabo OmniKassa. De Rabobank ontwikkelde deze kassa onder meer om ervoor te zorgen dat ondernemers geen geld mislopen.

Een goede ondernemer speelt voortdurend in op ontwikkelingen in de markt. Het kan zijn dat er een nieuw filiaal wordt geopend, of dat er een webshop wordt gestart. De klant wil op verschillende manieren betalen, bij verschillende vestigingen. Aan de toonbank, op het terras, of gewoon vanaf de bank. Met pin, telefoon, creditcard, online, of hoe dan ook. Het is voor de ondernemer van groot belang dat de betaaloplossingen meebewegen met de klantwens.

Binnen 24 uur geld binnen

De Rabo OmniKassa is een dashboard waar alle door de ondernemer gewenste betaalopties aan gekoppeld kunnen worden.

De geldstromen van die verschillende betaalmogelijkheden komen samen op het dashboard en het geld - hoe er ook is afgerekend - staat binnen 24 uur overzichtelijk op de rekening van de ondernemer.

Dus die pizzeria met tien filialen en ook nog online bestellingen ziet binnen een dag de omzet van alle verkochte pizza’s op het dashboard. En wil hij van de smartphones van alle bezorgers pinapparaten maken; dat kan met Rabo SmartPin welke ook onderdeel uitmaakt van de Rabo OmniKassa.

Ook handig is het gemak waarmee pinterminals gekoppeld en ontkoppeld kunnen worden. De horecaondernemer die er ‘s winters twee nodig heeft, kan er in de zomer misschien wel tien gebruiken. Geen probleem. En ook van al die verschillende pinapparaten staat het geld binnen een dag in het overzicht.

Een ondernemer die mee wil groeien met de eisen van de tijd moet een kassa hebben die meegroeit. Dat gebeurt met de Rabo OmniKassa.

Dus als je barman bent en er staat straks een klant met een horloge voor je neus waar hij mee wil afrekenen: één belletje naar de Rabobank en de kassa is ook daarvoor geschikt!

Wie eens wil kijken hoe zo’n Rabo OmniKassa nou werkt kan hier terecht.