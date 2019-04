Dit is de ultieme bingewatch smartphone

Nu, heel wat jaartjes verder, maken we ons geen zorgen meer om de kwaliteit van de content, maar wordt er wel bewust gekozen voor het toestel waarmee we de beelden graag zien. Wie de ultieme kijkervaring wil beleven, kan nu wel heel aangenaam films of series kijken. Het scherm van de nieuwe Samsung Galaxy S10 is hiervoor namelijk uiterst geschikt.

Uit recent onderzoek van Businessinsider blijkt dat 2,4 miljoen huishoudens inmiddels gebruik maken van de online videodienst Netflix. Niet gek, want je favoriete series op tv kijken was dan ook al enige tijd mogelijk. Uit hetzelfde onderzoek is gebleken dat de smartphone-app in Nederland maar liefst 2,7 miljoen keer is gedownload. Wellicht dat je dit herkent, want steeds vaker kijken we films en series onderweg en daarbij wordt de kwaliteit van het scherm ook steeds belangrijker.

Linda Hellemons, die vorig jaar haar bingewatch-verslaving mocht delen in het blad LINDA., bevestigt deze trend: ”Ik kan het niet ontkennen. Vroeger keek ik films op een portable DVD-speler. Dat is bijna antiek, zeker nu we gewoon kunnen Netflixen op een smartphone. In de loop der jaren was ik steeds meer onderweg en het liefste keek ik dan ook films en series om de tijd te verdrijven. Ik ging ook steeds meer waarde hechten aan de kwaliteit van het scherm en nu, door mijn laatste aankoop, kan ik nooit meer switchen van toestel. De Samsung Galaxy S10 is mijn allerbeste vriend!”, vertelt ze enthousiast. “Natuurlijk zijn er heel veel telefoons waarmee je dit kunt doen, maar de S10 is voor mij de complete oplossing. Niet alleen de kwaliteit van het scherm, maar ook de grootte, het gewicht, de batterijduur, het algehele design van het toestel… als liefhebber is dit voor mij – met onafhankelijke pet – het ideale bingewatch toestel”.

Hoge kleurnauwkeurigheid

Volgens onderzoek dat DisplayMate, de partij die veelal analyses uitvoert op consumentenelektronica, dit jaar uitvoerde, is de kwaliteit van het scherm van De Samsung Galaxy S10 niet te onderscheiden van ‘perfect’ door de hoge kleurnauwkeurigheid.

Maar het toestel biedt meer voordelen dan enkel het sublieme Infinity-O scherm, waarmee het zich al heeft onttrokken van de concurrent. Vergeleken met smartphones uit dezelfde prijscategorie, heeft Samsung onder meer een betrouwbaarder ontgrendelingssysteem met de ultrasonic fingerprint die in het toestel zit en daarnaast is ook het draadloos opladen erg handig met de Wireless Charging functie. Een leuke bijkomstigheid is dat je met de Powershare optie ook andere apparaten van stroom kunt voorzien, als je vrienden bijvoorbeeld om stroom verlegen zitten.

Als je thuis graag geniet van de beste kijkervaring, koop je vaak een wat duurdere televisie met een fijne geluidsinstallatie. Ben je vaker onderweg, dan is de Samsung Galaxy S10 een superieur alternatief. Meer informatie over het toestel en de technische specificaties, kun je vinden op de website van Samsung.