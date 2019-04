‘Oude bekende’ beter alternatief voor diesel

Diesel is omstreden. Niet alleen vanwege de eerdere sjoemelschandalen in de auto-industrie, maar ook doordat steden als Utrecht oude dieselauto’s zo vervuilend vinden dat ze die in het centrum van de stad weigeren. Parijs wil zelfs vanaf 2024 alle diesels de toegang tot de binnenstad ontzeggen.

De ‘dieselhaat’ is inmiddels ook tot automobilisten doorgedrongen en die zijn op zoek naar alternatieven. En die zijn er. Zo kun je natuurlijk volledig of plug-in elektrisch gaan rijden. Maar dat is voor velen nog een stap te ver. Voor al die mensen is er de semi-elektrische, hybride oplossing. Het grote voordeel van hybride rijden is dat de auto zichzelf oplaadt en je dus niet ‘aan de stekker’ hoeft. En hybride rijden is gewoon schoner voor het milieu.

Dan hebben we het nog niet eens over het geld gehad! Daarnaast; zo min mogelijk tanken is in alle opzichten natuurlijk een aantrekkelijk vooruitzicht. Die hinderlijke onderbreking van je autorit, het uit moeten stappen en dat vieze koude ‘pistool’ in je handen; dat wil je zoveel mogelijk beperken.

Met een hybride auto kan dat. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat je met een deels elektrisch voertuig behoorlijk wat kilometers verder komt op een liter benzine dan een reguliere benzineauto.

Goed nieuws

Toyota is een van de merken die dat allemaal uitstekend heeft begrepen. Deze Japanse fabrikant is toonaangevend wat hybride rijden betreft en als extra verrassing is nu de alom bekende en mondiaal geroemde Toyota Corolla compleet vernieuwd en hybride geworden. Jawel, dé Corolla! Wereldwijd de meest verkochte auto, en een zeer vertrouwd beeld op straat, is de opvolger van de Auris en ziet er ontzettend flitsend uit.

Het rijden in de Corolla Hybrid is een verademing. Het gevoel is lastig te omschrijven, want je moet dat eigenlijk echt ervaren. Maar de standaard automatische versnellingsbak en – als de auto op zijn elektromotor rijdt – het vrijwel geluidloos over de weg manoeuvreren zijn bijna verslavend. Wat dat betreft heeft de oude vertrouwde Corolla een bijzondere eigenschap doorgegeven aan zijn hippe opvolger: je zult niet snel meer een andere auto aanschaffen. Dat komt deels doordat de wagen onverwoestbaar is en daarbij wíl je gewoon niets anders meer.

Handsfree navigeren

Met name de 2.0 High Power Hybrid-versie van de Corolla biedt veel power, maar is toch zuinig. Dus de voordelen van een diesel, zonder de nadelen. Ideaal voor leaserijders die hun steentje willen bijdragen aan een beter milieu, maar geen zin hebben in gedoe als ‘de auto opladen’.

Overigens is voor zakelijke rijders de Touring Sports-variant erg interessant. Een zeer representatieve bolide, die door zijn ruimte in het weekend een uitstekende gezinsauto vormt.

Het design van de gefacelifte Corolla is indrukwekkend, maar er is niet alleen aan het uiterlijk gedacht. Er zitten standaard veel veiligheidsaspecten ingebouwd waar je bij andere merken extra voor moet betalen. Ook veilig is de handsfree navigatie, die je met je stem kan bedienen. De Corolla is dus overduidelijk met de tijd meegegaan, zowel qua looks als brains. En nog zuinig ook! Wie wil er nou niet zo’n partner…

Wie zelf eens de allernieuwste versie van de wereldwijd gewilde Corolla wil bekijken, en 'm eventueel geheel naar eigen smaak wil samenstellen, kan dat hier doen.