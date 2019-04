Sneller geld na betaling met creditcard

Betaalvereniging Nederland constateerde vorig jaar al een fikse stijging van creditcardgebruik in fysieke winkels; van 77 miljoen transacties in 2017 naar 95 miljoen. En dat gaan er naar alle verwachtingen nog veel meer worden.

Geld de volgende dag op je rekening

De stijgende populariteit van de creditcard is mede te danken aan het wegvallen van de kosten voor het betalen met de kaart. Daarbij kiezen steeds meer consumenten ervoor omdat ze zich er bewust van zijn dat een betaling met bijvoorbeeld een Mastercard ervoor zorgt dat de aankoop automatisch is verzekerd.

Natuurlijk zijn ook ondernemers gebaat bij de creditcard. Want hoe meer betaalmogelijkheden er zijn, hoe beter dat is. Alleen; je moet al die betaalmogelijkheden dan wel aanbieden. Want kan de klant niet betalen zoals hij wil, dan is ‘ie weg.

Bovendien kan een betaling met een creditcard betekenen dat je als ondernemer wat langer op je geld moet wachten. Twee tot zeven dagen is niet ongebruikelijk. En dat kan vervelend zijn. Zeker als je meerdere betaalopties aanbiedt of zelfs meerdere verkooppunten hebt, kun je op die manier makkelijk het overzicht van je dagomzet kwijtraken.

De Rabobank is daarom gestart met de Rabo OmniKassa. Dat is een handig dashboard voor ondernemers waar alle gewenste betaalmogelijkheden aan gekoppeld kunnen worden en waarmee gegarandeerd binnen 24 uur het geld binnen is.

Snel je geld op je rekening is voor een ondernemer natuurlijk wel zo prettig. De dagomzet is immers lastig te bepalen als het geld op verschillende dagen binnendruppelt.

Inverzicht en overzicht

Wie een onderneming heeft waaraan klanten op meerdere locaties betalen en wellicht ook nog online, krijgt op allerlei verschillende manieren geld binnen. Klanten bepalen tegenwoordig zelf hoe ze betalen. Dat kan met pinpas zijn, maar ook dus met creditcard, iDEAL of Afterpay. En straks zelfs met smartphones en horloges. Ondernemers dienen met al die betaalopties rekening te houden om geen omzet mis te lopen.

Met de Rabo Omnikassa is dat probleem getackeld. Alle betalingen van alle mogelijke apparaten zijn alle dagen van het jaar binnen een dag overzichtelijk te zien op het dashboard, ongeacht de betaalmethode en zonder inhouding van kosten.

Ondernemers die een Rabo Omnikassa hebben, kunnen ook heel simpel pinterminals bijbestellen en weer van de hand doen. En dat kan heel handig zijn voor bijvoorbeeld seizoensgebonden ondernemingen. Zijn er drie pinapparaten nodig, of tien: het is zo geregeld, zonder gedoe of extra kosten. Ook kunnen met de Rabo Omnikassa de smartphones van medewerkers eenvoudig worden omgebouwd tot mobiele pinautomaten waarmee kan worden afgerekend.

Wie eens wil kijken hoe zo’n Rabo OmniKassa nou werkt kan hier terecht.