‘Makkelijk betalen hoort bij uitgaan’

“Gastvrijheid is belangrijk bij ons. Maar ook gezelligheid en lekker eten. En makkelijk kunnen betalen hoort daar zeker bij. Dan komen de mensen terug.”

Aan het woord is Laurens Meyer van Meyer Beheer. Als iemand recht van spreken heeft, is hij het wel. In dertig jaar tijd opende Meyer ruim veertig horecazaken en ieder jaar komen er zo’n tien bij.

Hij wil zijn gasten verschillende mogelijkheden bieden om te betalen. Met tientallen zaken en al die verschillende opties, kan het betalingsverkeer al snel chaotisch worden. Meyer heeft daar een oplossing voor. Hij werkt met Rabo OmniKassa.

Snel schakelen

“Wij moeten snel kunnen schakelen. En achter de schermen bij al die zaken van ons, wil je geen maanden bezig zijn met betalingsverkeer. Je wilt dat gewoon snel hebben geregeld. Rabo OmniKassa werkt voor ons enorm goed. Binnen een half uur heb ik alle pinautomaten geregeld en werkend ingesteld. Dat is top”, zegt Meyer.

Rabo Omnikassa biedt ondernemers de mogelijkheid om de stromen van allerlei soorten betalingsmogelijkheden op één dashboard te ontvangen. Binnen 24 uur, iedere dag van het jaar, staat het geld van alle verschillende afrekenmethodes op de rekening, zonder dat er kosten worden ingehouden.

Zo houd je als ondernemer heel simpel overzicht. Zeker als er meerdere filialen zijn, of als mensen ook online kunnen bestellen, krijgen ondernemers van meerdere kanten geld binnen. Als dat ook nog eens op verschillende dagen gebeurt, dan kan men het overzicht op de dagomzet makkelijk kwijtraken.

Inspringen op de situatie

Het voordeel van Rabo OmniKassa is ook dat er heel snel meerdere pinautomaten kunnen worden aangesloten. Stel; je bent eigenaar van een strandtent en het is plotseling een mooie dag. Dan heb je natuurlijk meer pinautomaten nodig dan op die druilerige dag in oktober. Met Rabo OmniKassa kun je inspringen op iedere situatie. Zo zijn de smartphones van het personeel heel simpel ermee om te bouwen tot pinautomaat.

Het is voor ondernemers een voortdurende race om bij te blijven bij de trends rondom betaalmethodes. Creditcard, pinpas, AfterPay, iDEAL; dat kennen we inmiddels wel. Maar de ontwikkelingen gaan volgens Betaalvereniging Nederland zo snel dat we binnen afzienbare tijd massaal met smartphones en zelfs horloges gaan afrekenen. Al die opties moet je als ondernemer kunnen aanbieden, want een klant die niet kan betalen zoals hij wil, is een vertrekkende klant. Met Rabo OmniKassa blijf je altijd moeiteloos bij.

“En dat is precies wat wij willen”, zegt Meyer. “Wij moeten ons niet druk hoeven te maken over dat betalingsverkeer. Wij moeten ons focussen op waar wij goed in zijn: een mooie horecazaak leiden.”

Wie eens wil kijken hoe zo’n Rabo OmniKassa nou werkt kan hier terecht.