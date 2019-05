Zo groeit een ondernemer met z’n omzet mee

Vraag een ondernemer waar z’n hart ligt en je krijgt vaak antwoorden als ‘een mooie zaak runnen’ of ‘zorgen dat de klanten tevreden zijn’. Natuurlijk moet er geld worden verdiend, maar daar hoor je ze zelden over. En ze willen zich er al helemaal niet druk over hoeven te maken.

Hans Lepelaar is zo’n ondernemer die succesvol zijn ziel en zaligheid in zijn onderneming heeft gestopt en daardoor de inkomsten ziet toenemen.

Kassastroom inzichtelijker

Zijn bedrijf Privilege Beauty & more maakt een geweldige groei door. En daar hoort een indrukwekkende boekhouding bij. Lepelaar heeft daar Rabo OmniKassa voor in gebruik genomen. “Hiermee is mijn kassastroom veel inzichtelijker geworden.”

Privilege Beauty & more is een beauty totaal leverancier voor schoonheidsspecialisten en pedicures en haalt de omzet op verschillende manieren binnen. “Voor ons is het fijn om aan het einde van de dag te kunnen zien waar onze omzet op binnengekomen is. Zijn het de pintransacties, iDEAL-betalingen via de webshop of pinbetalingen onderweg bij de leveringen die we doen.”

Met Rabo OmniKassa is dat allemaal heel gemakkelijk te bekijken. Op dit dashboard kunnen alle mogelijke betaalsystemen worden aangesloten. Binnen 24 uur zie je, iedere dag van het jaar, het geld van die verschillende betaalmethodes op het overzicht verschijnen. Op die manier heb je als ondernemer snel inzichtelijk wat de dagomzet is en waar het geld precies vandaan komt. Ideaal als je meerdere filialen hebt en er wellicht ook nog eens online omzet wordt behaald. Ook handig is het dat er razendsnel extra mobiele pinautomaten kunnen worden aangesloten als dat nodig is.

Eén druk op de knop

Voor Lepelaar is Rabo OmniKassa een uitkomst. “Het is ontzettend druk, de afgelopen jaren groeien we gestaag. Maar vooral de afgelopen maanden gaat het hard, met meer dan 40% groei. Dat is natuurlijk bizar en ik ben daar hartstikke trots op. Ik zie ook dat ik de tijd en energie die ik erin heb gestoken nu aan het oogsten ben. Sinds we werken met de Rabobank en Rabo OmniKassa hebben geïnstalleerd is het wat inkomsten betreft veel overzichtelijker. Het is ontzettend handig als je een systeem hebt dat feilloos werkt. Dat je daar niet bij stil hoeft te staan en dat je ’s avonds op een knop drukt en precies ziet: daar, daar en daar komt zoveel geld binnen.”

