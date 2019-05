‘Zuinig rijden kan je een vakantie opleveren’

Wie zuinig rijdt, kan serieus geld besparen. Wij gingen, ondanks reeds in het bezit van een heus rijbewijs, op rijles bij Prodrive Academy. Deze keer om ‘het nieuwe rijden’ onder de knie te krijgen.

Wie echt zuinig wil rijden, begint natuurlijk met een zuinig voertuig. Wij kozen voor de nieuwe Toyota Corolla Hybrid, een flitsende nieuwe hybride versie van deze wereldwijd meest verkochte auto.

“Er zijn een paar factoren die bepalen hoe zuinig je rijdt en waar je heel simpel invloed op kunt uitoefenen”, begint instructeur Martijn. “De luchtweerstand is belangrijk. Als je harder rijdt creëer je in principe meer weerstand. Daarnaast hebben de airco, onnodige ballast en slappe banden invloed op je verbruik. De meeste automobilisten controleren zelden de spanning van de banden, terwijl je dat iedere maand moet doen. En je moet ze op spanning brengen als ze nog koud zijn!”

Verder zijn volgens Martijn in de verkeerde versnelling rijden en onnodig stilstaan energieslurpers. In de hybride Corolla heb je van beide geen last. Standaard is deze Toyota voorzien van een automatische versnellingsbak en in stilstand verbruikt deze auto juist niets omdat de benzinemotor dan automatisch afslaat.

Geen gestekker

Het mooie aan hybride rijden is dat de auto wordt opgeladen door de auto zelf. Dus geen gemekker over een stekker! En wie op zijn rijstijl en snelheid let kan kilometerslang louter op de elektromotor rijden.

Ondanks de voorsprong die we dankzij de Corolla Hybrid al hebben wat zuinig rijden betreft, verspillen we volgens Martijn toch te veel brandstof. We geven te veel gas bij het optrekken en remmen onnodig af in bepaalde situaties. Martijn is geen makkelijke bijrijder. “Altijd overzicht houden en anticiperen”, doceert hij. “Ver vooruit en breed kijken. Waarom rem je nou af? Die bocht is vrij hoor, je kunt doorrijden. Nee, niet remmen, die vrachtwagen slaat af, dus daar krijg je geen last van.”

In de Corolla, die door Toyota als opvolger van de Auris in de markt is gezet, kun je exact zien hoe zuinig je rijdt. En wie het zich gemakkelijk wil maken, zet de cruise control aan. De Corolla houdt geheel zelfstandig keurig afstand op je voorligger en stuurt zelfs bij als je van je lijn afwijkt. “Wel zelf op blijven letten natuurlijk hè”, waarschuwt Martijn als de handen even losgaan om het autonome draaien van het stuur te bewonderen. “Je blijft altijd zelf verantwoordelijk.”

Zuinig en sterk

Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat we hier in die ‘gouwe ouwe’ Corolla zitten. Met z’n sportieve design en afwijkende zwarte dakkleur is het gewoon een ‘vette bak’ geworden en heeft de auto definitief afscheid genomen van het ooit ietwat suffige imago. En alle technische snufjes en veiligheidsaspecten die er standaard zijn ingebouwd, maken van deze nieuwe versie zelfs een futuristische bolide.

Wat niet is veranderd, is dat je met deze Japanner kiest voor een zeer betrouwbare auto. En nu eentje die ook nog zuinig en toch krachtig rijdt. Wie voor de 2.0 High Power Hybrid variant kiest, haalt zelfs 180 pk met een laag brandstofverbruik.

En dat een laag verbruik lonend kan zijn, legt Martijn - puttend uit eigen ervaring - uit. “Je kunt heel makkelijk veel winst behalen. Zeker als je heel veel op de weg zit, kun je met een hybride auto tientjes per week besparen op brandstof in vergelijking met een gewone benzineauto. Dan heb je het toch over een redelijke vakantie op jaarbasis.”

Wie zelf eens de allernieuwste versie van de wereldwijd gewilde Corolla wil bekijken, en ‘m eventueel geheel naar eigen smaak wil samenstellen, kan dat hier doen.