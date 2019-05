‘Dankbaar voor goud na nekoperatie’

“Mijn twee gouden medailles tijdens de Paralympische Spelen van Pyeongchang 2018 hadden voor mij ook figuurlijk een gouden randje. Omdat ik mijn titel van paralympisch kampioen in Sotsji kon prolongeren én omdat ik nauwelijks voorbereidingstijd had vanwege een ingrijpende operatie aan mijn nek vlak voor de Spelen. Toen ik uiteindelijk toch twee keer op de hoogste trede van het podium mocht stappen, voelde dat heel bijzonder.”

Mentel is vooral bijzonder dankbaar voor de steun die ze kreeg van Nederlandse Loterij. “Zonder hen had ik dit allemaal nooit kunnen doen. Nederlandse Loterij zorgt ervoor dat de olympische en paralympische sporters dag in dag uit zorgeloos kunnen trainen. Mede dankzij Nederlandse Loterij werd ik in 2018 opnieuw gekozen als Paralympiër van het Jaar. En het leerde mij dat elke sporter met die steun het maximale uit zichzelf kan halen. Daarom zet ik mij als ambassadeur in om samen met de Nederlandse Loterij te proberen zoveel mogelijk geld voor de sport te realiseren. De vele miljoenen die zij afdragen aan de sport en goede doelen maken zoveel mogelijk in Nederland.”

Bijzondere initiatieven

Mentel was als juryvoorzitter van de Nederlandse Loterij in Beweging Prijs ook dit jaar weer op zoek naar bijzondere sportieve initiatieven die Nederland in beweging brengen. Afgelopen donderdag maakte zij in Amsterdam de winnaar van 2019 bekend: het project ZekerBewegen van Judo Bond Nederland. Een lessenreeks voor ouderen om het zelfvertrouwen te stimuleren en valangst te verminderen.

“De trainingen zijn heel laagdrempelig, je hoeft alleen maar je schoenen uit te trekken. Dat is belangrijk, want voor deze doelgroep is bewegen niet altijd vanzelfsprekend. De deelnemers hebben niet alleen veel plezier, de lessen dragen ook nog eens bij aan het tegengaan van eenzaamheid. Met de prijs van €50.000 kan de Judo Bond haar ambitieuze doelstellingen gaan waarmaken.”

Alle initiatieven die Nederland gezonder, gelukkiger en sportiever maken, verdienen natuurlijk alle lof. Jaarlijks investeert Nederlandse Loterij een groot deel van haar opbrengst in de Nederlandse top- en breedtesport via het NOC*NSF, 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en in de Nederlandse samenleving. De afdracht over het afgelopen jaar is maar liefst €161,2 miljoen.

“Daarom vind ik het belangrijk om alle spelers van Nederlandse Loterij te bedanken, want zij maken deze afdracht mogelijk”, besluit Mentel.

Wil je meer weten over de Nederlandse Loterij in Beweging Prijs? Klik dan hier.