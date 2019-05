‘Zonder hen misschien geen goud’

“Voordat ik ervan droomde ooit een olympische zwemmer te worden, ben ik als puber begonnen bij een zwemvereniging, begint Van den Hoogenband. “Een kleine club die mij de mogelijkheid gaf om mijn eerste baantjes te trekken. Wat ik me nooit heb gerealiseerd is dat dit zonder de jaarlijkse afdracht van Nederlandse Loterij misschien niet mogelijk was geweest.”

Jaarlijks gaat er vanuit Nederlandse Loterij meer dan 40 miljoen euro naar de sport in Nederland. De gehandicaptensport, de breedtesport en zeker ook de topsport profiteren daarvan. “Ik heb zelf nooit geweten hoe belangrijk die bijdrage is, maar met die jaarlijkse bijdrage kunnen contributies lager worden gehouden, worden sportveldjes bijgehouden en kleedkamers schoongemaakt”, zegt Van den Hoogenband.

Naast de sport investeert Nederlandse Loterij jaarlijks een groot deel van haar opbrengst in de 18 goede doelen op het gebied van gezondheid, beweging en welzijn en in de Nederlandse samenleving. De afdracht over het afgelopen jaar is 161,2 miljoen euro. Van den Hoogenband is alle spelers van Nederlandse Loterij dankbaar. “Ik vind het belangrijk om hun te bedanken, want zij maken deze afdracht mogelijk.”

Veel goeds met het geld

Alom is er veel lof voor de inzet van Nederlandse Loterij. “Dankzij hun kunnen onze Oranjeselecties optimaal presteren en krijgen alle leeftijdsgroepen de kans om kennis te maken met onze mooie sport door middel van diverse breedtesport activiteiten,” zegt Sjors Röttger, directeur Nederlands Handbal Verbond.

Paul Sanders is directeur-bestuurder van de Koninklijke Wandel Bond Nederland en ook voor zijn bond is volop aandacht.

“Met de steun van Nederlandse Loterij onderhouden we onze community Wandel.nl, verzorgen we zes prachtige wandelpaden en bezorgen we jaarlijks 550.000 kinderen op 600 plaatsen in Nederland een feestelijke Avond4daagse.”

Een van de doelen waar het geld van Nederlandse Loterij aan wordt besteed is de Hersenstichting. “Hersenaandoeningen zijn helaas hard op weg de grootste ziekte van Nederland te worden. Met de bijdrage van Nederlandse Loterij doen we onder andere mee aan één van de grootste onderzoeken onder parkinsonpatiënten in Europa. Met dit onderzoek willen we bijdragen aan een behandeling die beter afgestemd is op het individu en daarmee de kwaliteit van leven verbeterd”, zegt Merel Heimens Visser, directeur-bestuurder bij de Hersenstichting.

Een ook de Hartstichting erkent het belang van Nederlandse Loterij. “Met hun bijdrage willen we ervoor zorgen dat iedereen de juiste hulp krijgt bij een hartstilstand of beroerte en zoeken we naar betere behandelingen voor de meest voorkomende hartziektes, zoals hartritmestoornissen”, aldus David Verschoor Directeur Marketing, Partnerships & Communicatie van de Hartstichting.

