Studenten krijgen praktijkles via Instagram

Met Klassewerk krijgen mbo-studenten les van verschillende vakspecialisten uit het werkveld, live via Instagram.

Klassewerk is een initiatief van Volkswagen Bedrijfswagens. Het bedrijf wil ‘het verschil maken voor de vakmensen van de toekomst’, aldus Lukas Jeukens, Sr. Brand Communications Manager. “Met Klassewerk dragen we bij aan de kwaliteit van vakopleidingen en brengen we vakmensen en studenten met elkaar in contact.” Vakprofessionals uit heel Nederland gespecialiseerd in duurzame bouw kunnen zich aanmelden, net als mbo-docenten die een les via Instagram Live willen organiseren in hun klas.

Leuke sfeer

Badr Moustaïne, docent en coördinator bij de opleiding Bouw, Infrastructuur & Onderhoud van het ROC Amsterdam, deed mee aan de eerste testles van Klassewerk. Zijn leerlingen keken mee met een specialist in wind- en zonne-energie. “De les ging over zonnepanelen en met dat onderwerp waren ze al bezig in de klas”, vertelt Moustaïne. “Nu zagen ze ook hoe zo’n paneel eruitziet, hoe je het installeert en waar je allemaal rekening mee moet houden. Kijken naar iemand die live monteert, is echt anders dan kijken naar een plaatje. Heel dynamisch was het. De leerlingen stelden veel vragen en er hing een leuke sfeer in de klas.”

Uit onderzoek onder studenten van ROC Amsterdam en mboRijnland, die deelnemen aan de pilot van deze lesmethode, blijkt dat het 91 procent leerzaam lijkt om les te krijgen van vakspecialisten. “De meerwaarde van Klassewerk is dat je een directe vertaling van de theorie naar de praktijk kunt maken, zelfs nog voordat leerlingen stage gaan lopen”, legt Moustaïne uit. Meer dan de helft (66%) van de leerlingen verwacht dat de kennis die ze opdoen bij Klassewerk hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot. “Vakspecialisten dragen een steentje bij aan de opleiding van hun toekomstige medewerkers en aan de ontwikkeling van de docenten.”

De docent vervolgt: “Ik ben zelf architect en bouwkundig dus best wel onderlegd, maar ik heb nog nooit op een dak gestaan om een zonnepaneel te installeren. Zo’n vakman wel, die is er dagelijks mee bezig en kan er dus nog meer en beter over vertellen dan ik.”

Filmpjes in de klas

Opleidingen zoeken vaker de verbinding met het bedrijfsleven, maar de manier waarop het hier gebeurt, is volgens Moustaïne vrij uniek. “Instagram Live is een goede plek om de kennis in woord en beeld te delen, ook omdat de leerlingen bekend zijn met het medium. Ze vinden het leuk om vanuit de klas mee te kijken op de bouwplaats.”

Moustaïne hoopt dat Klassewerk een mooie start is voor de verdere samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen én verschillende bedrijven. “Het is fijn dat de opnames worden bewaard, zodat we de filmpjes later opnieuw kunnen vertonen in de klassen. Juist omdat ze zo’n goede aanvulling zijn op de theorie.”

Vakprofessionals en mbo-docenten kunnen zich aanmelden voor Klassewerk via http://volkswagenbedrijfswagens.nl/klassewerk