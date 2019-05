Is ademhalen slecht voor het milieu?

Wat is nou eigenlijk dat CO₂?

“CO₂, koolstofdioxide, is een gas dat van nature in de atmosfeer aanwezig is”, aldus professor Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europese bossen Europese bossen aan de Wageningen Universiteit. “Om te kunnen groeien en in leven te blijven, hebben alle planten koolstofdioxide nodig. En planten stoten zuurstof uit, dus CO₂ is ook nuttig. Maar als gevolg van alle menselijke activiteiten is de hoeveelheid CO₂ in de atmosfeer extreem sterk toegenomen. En CO₂ zorgt voor het warmer worden van onze planeet.”

Wat veroorzaakt die toename van CO₂?

“Met name het verbranden van fossiele brandstoffen. Daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. We willen spullen die door de industrie zijn gemaakt, we maken vliegreizen en willen warm wonen. Allemaal oorzaken van CO₂-uitstoot. Overigens stoten we zelfs met onze ademhaling CO₂ uit.”

Ophouden dan maar daarmee?

“Dat zou natuurlijk niet zo handig zijn. Bovendien; het CO₂-verbruik van de ademhaling van mens en dier behoort tot het normale evenwicht van de natuur. De natuur kan de uitstoot van onze adem prima aan. Het probleem wordt vooral veroorzaakt door het teveel aan CO₂ dat we uitstoten, bijvoorbeeld in het verkeer. Het is dus van belang dat we niet alleen de uitstoot verminderen, maar ook aan compensatie van CO₂-uitstootdoen.”

En wat is dan precies CO₂-compensatie?

“Dat houdt in dat je CO₂-uitstoot compenseert door bij te dragen aan projecten die de CO₂-uitstoot weer in balans brengen. Bomen bijvoorbeeld zijn daar een goed voorbeeld van. Zij halen CO₂ uit de lucht en zetten dat om in zuurstof (O₂). De koolstof (C) die ze hebben opgeslagen, blijft wel in de boom. Als de boom wegrot of het hout verbrandt, komt deze koolstof als CO₂ weer vrij in de lucht. Bij CO₂-compensatie is het dus belangrijk om niet alleen bomen te planten, maar ook bossen duurzaam te beheren. Soms hoort kappen daar ook bij. Daarnaast is het produceren van duurzaam hout van belang.”

Op welke manier wordt hiermee de natuur geholpen?

“CO₂-compensatie, zoals sinds april ook bij Shell-stations mogelijk is, komt ten goede aan internationale projecten. Shell steunt bijvoorbeeld CO₂-compensatieprojecten in onder andere Peru en Indonesië. Daar worden bossen beschermd en bomen geplant die, zoals al eerder aangegeven, enorm helpen in de strijd tegen CO₂-uitstoot.”

Maar hoe weten we nu of dat écht gebeurt?

“Bossen worden altijd goed gemonitord. Controle gaat aan de hand van zogenoemde CO₂-credits. Die worden door onafhankelijke certificeringsorganisaties bijgehouden. Verder vliegen er iedere dag satellieten over die bossen. Op beelden daarvan is natuurlijk heel duidelijk te zien of er bos bijkomt.”

Waarom zetten we die bomen niet gewoon in Nederland neer?

“Dat maakt in principe niets uit. De opwarming van de aarde gebeurt over de hele wereld, ongeacht waar de CO₂ wordt uitgestoten. Compenseren hoeft niet op de plek waar ook de uitstoot plaatsvindt. Sterker nog, bomen die in tropische oorden worden geplant, groeien sneller en zijn dus eerder geschikt om CO₂ om te zetten in zuurstof. Daarbij; het nadeel van Nederland is dat de grond nogal duur is.”

Dus we mogen lekker doorrijden en doorvliegen, zolang we maar CO₂ compenseren?

“Dat is te kort door de bocht. Het gebruik van fossiele brandstoffen moet écht omlaag. Maar de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzamere energievormen gaat nu eenmaal niet van de ene op de andere dag. En ondertussen willen we allemaal door blijven rijden of vliegen. Door je CO₂ te compenseren kun je nú al iets doen aan je CO₂-uitstoot.”

Vindt u niet dat oliebedrijven, zoals Shell, die compensatie zelf moeten betalen?

“We zijn er als consumenten óók verantwoordelijk voor dat CO₂-uitstoot wordt teruggedrongen. Zoals ik al aangaf moeten we er met z’n allen voor zorgen dat het gebruik van fossiele brandstoffen naar beneden gaat. Het aanplanten van bossen is heel goed. Maar alleen daarmee redden we het niet.”

Compenseren kun je leren, maar wat kunnen we doen om de uitstoot van CO₂ te bepérken?

“Je hebt allemaal invloed op je eigen 'CO₂-voetafdruk', zoals jouw mate van uitstoot wordt genoemd. Wie wat bewuster gaat leven, de verwarming iets lager zet, zonnepanelen op het dak zet, wat vaker gaat fietsen en wat minder lang doucht bijvoorbeeld, kan al een bijdrage leveren.”

CO₂ compenseren samen met Shell

Shell doet veel aan CO₂-compensatie. Zo wordt het automobilisten mogelijk gemaakt CO₂-neutraal te rijden. Dat kan op 3 verschillende manieren: door Shell V-Power te tanken, door mee te doen met het Air Miles-spaarprogramma of door vrijwillig een cent extra per liter te betalen voor standaard brandstoffen. Wie Shell V-Power tankt, rijdt CO₂-neutraal zonder er verder iets aan te hoeven doen. Shell compenseert namelijk de getankte brandstof vanaf de winning van ruwe olie tot en met het verbruik. Datzelfde geldt voor de deelnemers aan het Air Miles-spaarprogramma, Miles & Me geheten: daarmee kun je supersimpel en kosteloos elke tankbeurt compenseren. Dit gaat dus niet van je Air Miles-saldo af!

