Krijgen we een nieuwe campinghausse?

De noodzaak om zelf extra vermogen op te bouwen groeit. Maar gelukkig wordt beleggen dankzij nieuwe technologieën steeds toegankelijker voor het grote publiek. Bijvoorbeeld dankzij het sociale handelsplatform eToro en dankzij cryptomunten en de blockchaintechnologie.

We kunnen steeds minder leunen op de overheid om vermogen op te bouwen. De gemiddelde levensverwachting stijgt en de pensioenen zijn steeds minder goudgerand. Volgens het World Economic Forum (WEF) hikt Nederland in 2050 aan tegen een pensioentekort van maar liefst 6.400 miljard dollar.

Ook op andere terreinen zijn Nederlanders steeds meer op zichzelf aangewezen. Banken mogen minder uitlenen bij de aankoop van een huis, terwijl de hypotheekrente aftrek langzaam wordt afgebouwd.

En wie zijn kinderen niet met een torenhoge studieschuld wil achterlaten, zal een extra spaarpotje moeten hebben, sinds de studiefinanciering is afgeschaft.

Spaartegoeden smelten weg

Sparen levert al jaren niets meer op. Wie nu 1.000 euro op een spaarrekening heeft staan, moet drie jaar sparen om van de rente één postzegel te kunnen kopen. Na aftrek van de inflatie en de vermogensbelasting smelten de spaartegoeden weg als sneeuw voor de zon.

Beleggen is de enige manier om een aantrekkelijk rendement te behalen. Steeds meer Nederlanders stappen over hun koudwatervrees heen. Uit onderzoek van Kantar TNS blijkt dat inmiddels 1,54 miljoen huishoudens beleggen: een stijging van 11% ten opzichte 2017.

Campinghausse

De laatste keer dat de populariteit van beleggen zo’n grote vlucht nam, was in de zomer van 1997; een periode die ook wel bekend staat als de 'campinghausse'. In dat jaar werd het voor het eerst mogelijk om via de telefoon aankoop- en verkooporders door te geven.

Ook aan de huidige hausse ligt een technologische innovatie ten grondslag: de opmars van online vermogensbeheer. De tijd dat het uitbesteden van beleggingen exclusief was weggelegd voor welgestelden is daarmee definitief voorbij.

Een bedrijf dat een belangrijke rol heeft gespeeld in het toegankelijk maken van de financiële markten voor een brede groep beleggers is eToro, een beleggingsplatform met roots in Israël, dat inmiddels wordt omarmd door 10 miljoen beleggers, verdeeld over 140 landen.

Dit fintechbedrijf werd in 2006 opgericht met als doel om beleggen te democratiseren. Het platform is gebouwd als een sociaal netwerk waar beleggers niet alleen kunnen handelen, maar ook kunnen zien wat anderen doen en onderling met elkaar van gedachten kunnen wisselen.

Stapsgewijs heeft eToro de financiële markt de afgelopen jaren toegankelijk gemaakt voor een breed publiek: door enerzijds een laagdrempelige toegang te bieden voor beginnende beleggers en anderzijds geavanceerde instrumenten aan te bieden voor gevorderden.

Succesvolle beleggers volgen

Een mooi voorbeeld is CopyTrading, waarbij beleggers met één druk op de knop de best presterende beleggers op het platform kunnen volgen en hun strategie kopiëren. Dit maakt het voor beleggers met weinig tijd en ervaring toch mogelijk om succesvol te beleggen.

Zodra een handelaar een wijziging aanbrengt in zijn portefeuille, veranderen de portefeuilles van zijn volgers mee. Bijna de helft van de klanten van eToro maakt inmiddels van deze dienst gebruik.

Beleggers kunnen zelf hun favoriete handelaren selecteren met behulp van uitgebreide informatie, zoals het rendement, succespercentage, risicoscore en de handelsstrategie.

Ervaren handelaren op hun beurt hebben ook belang bij veel volgers: het zorgt niet alleen voor prestige, maar levert ook inkomsten op.

Beheerde thematische portefeuilles

In de loop der jaren heeft eToro steeds meer beleggingscategorieën aan het platform toegevoegd: grondstoffen, valuta, aandelen en cryptomunten.

Ook - en dat is een unicum - kunnen beleggers handelen in cryptomuntparen, zoals de ethereum/bitcoin koers.

In 2016 is er een nieuwe functionaliteit aan toegevoegd: CopyPortfolios. Dit zijn beheerde portefeuilles die verschillende activa bundelen die een bepaalde marktstrategie volgen of inspelen op een beleggingsthema, zoals cybersecurity. Dit programma groepeert automatisch succesvolle beleggingen of beleggers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geavanceerd algoritme, om het maximale rendement te kunnen behalen.

Tokenization

eToro ziet in de toekomst een belangrijke rol weggelegd voor blockchaintechnologie. Dit is bij het grote publiek vooral bekend van de handel in cryptomunten. Maar het kan ook ondersteuning bieden bij beleggen. Hierbij moet u denken aan tokenization, waarbij een belegging wordt onderverdeeld in kleine brokjes (tokens) die via de blockchain van eigenaar kunnen wisselen.

De mogelijkheden die tokenization biedt zijn eindeloos. Denk bijvoorbeeld aan transacties in vastgoed, aandelen, grondstoffen, valuta, maar ook kunst of aandelen van jonge bedrijven (venture capital).

eToro is ervan overtuigd dat deze technologie de toekomst heeft. Het fintechbedrijf verwacht dat dit zal leiden tot een enorme verschuiving van geldstromen van traditionele banken naar de blockchain.

Cryptohype trekt nieuwe beleggers aan

Opmerkelijk genoeg blijkt de populariteit van cryptomunten veel nieuwe beleggers aan te trekken. 73% van de nieuwe klanten die eToro de afgelopen twee jaar heeft aangetrokken kocht digitale munten. Voor een groot deel van hen vormde dit uiteindelijk de springplank naar andersoortige beleggingen, zoals aandelen.

Dit betreft vooral 'millennials' (beleggers tussen de 25 en 34 jaar); een generatie waarvan vaak wordt gezegd dat deze te weinig belegt. Op deze manier draagt de handel in cryptomunten er dus indirect toe bij dat beleggen toegankelijk wordt gemaakt voor een breed publiek.

Al met al dragen fintechbedrijven als eToro en nieuwe technologieën, zoals de blockchain, bij aan de democratisering van beleggen. Staat ons een nieuwe campinghausse te wachten?

eToro is een multi-asset platform dat zowel aandelen- als crypto-activabeleggingen biedt, evenals CFD-handelsactiva.

66% van particuliere handelaren verliest geld bij het handelen in CFD's met deze dienstverlener. Ga na of u begrijpt hoe CFD's werken en overweeg of u zich het hoge risico voor verlies van uw geld kunt veroorloven.

De prijzen van cryptovaluta kunnen sterk fluctueren. Daarom passen cryptovaluta niet bij alle beleggers. De handel in cryptovaluta staat niet onder toezicht van enige regelgevende EU-instantie.

Deze inhoud is alleen bedoeld voor educatieve doeleinden en is geen beleggingsadvies.