Geld verdienen aan boodschappen doen

Nederland telt circa 4300 supermarkten en dat aantal groeit. Niet alleen zijn er meer supermarkten met een oppervlakte groter dan 1100 vierkante meter bij gekomen in de afgelopen vijf jaar, omdat ze ruimte nodig hebben voor bijvoorbeeld een koffiecorner of een keuken waarin vers eten wordt bereid. Ook het aantal kleinere supermarkten is gegroeid. De omzet van de supermarkten stijgt al jaren gestaag; in 2018 was het ruim 38 miljard euro (cijfers IRI).

De groei is een gevolg van de wens van supermarkten om de consument op allerlei manieren te inspireren. Denk aan een echte appelboom in de zaak of een kruidenkniptuin. Beleving en gemak zijn sleutelwoorden. De supermarkt wordt steeds meer een ontmoetingsplaats, ziet ook CEO Huib Boissevain van Annexum, dat vastgoedfondsen voor particulieren aanbiedt.

Online boodschappen doen vormt volgens Boissevain geen bedreiging voor de fysieke supermarkt. Hij ziet juist dat supermarkten hun positie steeds meer versterken doordat ze hun web- en fysieke winkels laten samenwerken. Boodschappen kun je online bestellen en in de winkel ophalen. “Zelf ergens gaan kijken, kiezen, inspiratie opdoen en verse producten kopen, blijft toch de basis. Daardoor blijven consumenten naar de fysieke supermarkten gaan.”

Lange huurcontracten

Volgens Boissevain is investeren in supermarktvastgoed een goed alternatief voor sparen, nu dat zo weinig oplevert. “Supermarkten zijn verbonden met de fundamenten van onze economie. Het gaat om de dagelijkse boodschappen, de maaltijden, het huishouden en de feestelijke momenten door het jaar heen. Dat is iets van alle tijden. En natuurlijk kent dat zijn verschuivingen, maar het is wel iets wat altijd doorloopt.”

Voor de particulier is een fonds een heel toegankelijke weg om te investeren, meent Boissevain. Annexum heeft op dit moment de emissie Supermarkt Fonds Nederland lopen, een vastgoedfonds met 24 supermarkten en een winkelpand, verdeeld over 21 locaties in Nederland. Het is één van de grootste niet-beursgenoteerde supermarktfondsen van Nederland.

“Als bezitter van supermarktvastgoed heb je te maken met goede huurders”, aldus Boissevain. “Partijen met wie het goed gaat. Bovendien zijn het huurders die zich lang aan locaties verbinden; een supermarkt die eenmaal een positie

heeft in een lokale markt, zal die graag behouden. Het gaat dus om lange huurcontracten.”

