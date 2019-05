Supermarkten worden leuker en innovatiever

De ontwikkelingen in de supermarktbranche gaan hard. Niet alleen komen er meer grote supermarkten bij, ook kleine gemakswinkels zijn in opkomst. In totaal telt Nederland nu 4774 supermarkten. De omzet van de supermarkten stijgt ook al jaren gestaag; in 2018 was het ruim 38 miljard euro (cijfers IRI).

Om te zorgen dat de consument in al die verschillende winkels op de juiste manier wordt bediend en vooral wordt geïnspireerd, wordt steeds meer gebruikgemaakt van de nieuwste technologie. Met je mobieltje producten scannen bijvoorbeeld, maar dan ook meteen informatie krijgen over de herkomst van dat product. Of een bestelscherm in de winkel voor het geval je meer wil meenemen dan je kunt dragen. Even invoeren en laten bezorgen, veel makkelijker wordt het niet.

Ook betalen met een speciale pas, waarmee je het digitale prijskaartje scant, is mogelijk. De volledig kassaloze supermarkt is al geïntroduceerd door Amazon, dat in de Verenigde Staten supermarktketen Whole Foods - 470 winkels - overnam. Hier hoef je alleen maar je mobieltje langs een paal te halen, waarna je alles kunt pakken wat je nodig hebt.

Fysieke winkel blijft aantrekkelijk

Het gemak van technologie in combinatie met de beleving die supermarkten steeds vaker creëren voor de consument - denk aan een echte appelboom in de zaak of een kruidenkniptuin, of juist een koffiecorner - maakt dat supermarkten hun positie in de retailmarkt steeds meer verstevigen. Huib Boissevain, CEO van Annexum, ziet dat supermarkten hun positie ook steeds meer versterken doordat ze hun web- en fysieke winkels laten samenwerken: boodschappen online bestellen en in de winkel ophalen bijvoorbeeld.

Als het boodschappen doen in een fysieke winkel aantrekkelijk blijft of zelfs aantrekkelijker wordt, blijft ook het pand waarin die supermarkt is gehuisvest zijn waarde behouden. “Een supermarkt die eenmaal een positie heeft in een lokale markt, zal die graag behouden”, weet Boissevain. Annexum is in Nederland marktleider op het gebied van supermarktvastgoed; het bedrijf houdt zich hier al bijna twintig jaar mee bezig.

Goed alternatief voor sparen

Investeren in de plek waar je boodschappen doet, is dus slim, aldus Boissevain. “Het is voor beleggers een goed alternatief voor sparen, nu dat zo weinig oplevert. De waarde van de supermarkten gaat juist omhoog. We zien nu al dat er steeds meer kopers komen, omdat supermarktvastgoed interessant is voor allerlei soorten beleggers.”

