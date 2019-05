Karige sportzomer blijkt ideaal om zelf fit te worden

Behalve dat sporten het ideale tijdverdrijf is nu er weinig sport te volgen is, is het ook nog eens broodnodig. Nederlanders besteden gemiddeld 2 uur en 53 minuten per dag voor de tv, blijkt uit onderzoek van SKO. Reden genoeg dus om daar verandering in aan te brengen.

Vorige zomer hadden we maar al te veel excuses om voor de televisie te blijven hangen. In de zomer van 2018 volgden we massaal het WK-mannenvoetbal, met de halve finale Frankrijk-België als ultiem kijkcijferkanon met maar liefst 4 miljoen kijkers. Ook de 10km heren op het gladde ijs van Gangneung hield ons met 3 miljoen kijkers aan de buis gekluisterd. Nu dit niet het geval is, kunnen we zelf de hort op!

Hardlopen doet wonderen

Maar waar te beginnen als je van couch potato een beetje fit wil worden? Probeer niet gelijk voorbereidingen te treffen voor een triatlon, maar begin simpel. Begin bijvoorbeeld eens met een rondje hardlopen. Als je een paar keer per week een ronde van 2,5km loopt, ga je al verschil merken. Dan kun je vanuit daar je sportieve activiteiten gaan opbouwen. Het is zelfs onderzocht, dat mensen die 3x per week hardlopen wel 6 jaar langer leven! Het verbetert ook nog eens je bloeddruk, je gaat je fitter voelen, het verlaagt je cholesterolgehalte en vermindert daarnaast ook de kans op hart- en vaatziekten. Wel zo fijn als er ooit weer een sportzomer aantreedt waarin de spanning tot extremen stijgt en je een sterk hart nodig hebt…

