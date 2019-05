André Brouwers: kan jouw strategie tegen een stootje?

Veel beleggers hebben hun vermogen opgebouwd met jarenlang hard werken waar een eigen bedrijf/carrière centraal stond. Voor beleggen was geen tijd of interesse en bovendien rendeerde de zaak prima. Aan het eind van het ondernemerschap komt de uitdaging om een goede bestemming te vinden voor het opgebouwde vermogen.

Het begin van een nieuwe onderneming? Aangezien het tijd wordt om te gaan genieten, wordt de zaak uitbesteed. Logisch dus dat het vermogen wordt toevertrouwd aan een bank of vermogensbeheerder. So far so good. Waar het mij om gaat, is het gegeven dat de belegger niet inziet wat de consequentie daarvan kan zijn. Het probleem wordt momenteel nog vergroot door het feit dat het afgelopen decennia alleen maar winnaars kende.

Alle beleggingen rendeerden goed, dus er lijkt geen reden voor onrust. Steeds meer beleggers worden in slaap gesust en vergeten dat ze moeten begrijpen wat de consequentie kan zijn van hun aanpak, of beter gezegd van hun beheerder. Was het de Bullmarkt of de Brains? Beleggen betekent namelijk ook dat er mindere tijden kunnen komen en dat de strategie dan op verlies kan komen te staan. Daarbij maakt het niet uit of de portefeuille kwaliteit heeft en gespreid is.

Wanneer het daalt, daalt vaak alles en gaan portefeuilles gespreid naar beneden. Ter herinnering, in de periode 2000-2003 daalden breed gespreide aandelenindices met meer dan 50%. Zelfs zeer defensieve portefeuilles kukelden tientallen procenten naar beneden. In die tijd sprak ik dagelijks met beleggers die teleurgesteld waren in hun beheerder. Maar dat was niet altijd terecht. Ik wees de belegger op het feit dat hij vooraf had kunnen weten wat de consequentie is van de gehanteerde strategie.

De mismatch zit hem in het verwachtingspatroon. De belegger verwacht dat de beheerder ingrijpt en iets doet om het verlies te stoppen. Maar die geeft alleen maar aan dat het op lange termijn goed komt en er geen reden is voor paniek. Ondertussen zit de belegger gefrustreerd op de bank en vraagt zich af hoe het zover heeft kunnen komen. Voor de goede orde: ik voorspel niet het einde der tijden. Toch kan iedereen hopelijk bedenken dat het afgelopen decennium uniek is geweest. De rente staat inmiddels op nul en aandelen op all time highs. Ik nodig iedere belegger uit om nu alvast eens stil te staan om te bedenken hoe hij om zal gaan met mindere tijden.

Kan zijn strategie tegen een stoot(je)? Mentale voorbereiding zou ik het willen noemen. Doe kennis op en onderzoek of er verbeteringen mogelijk zijn voor de huidige succesvolle strategie. Er zijn namelijk goede alternatieven om de risico’s te verlagen en daar kun je beter op tijd weet van hebben, om teleurstelling te voorkomen.”

Na een carrière als belegger, handelaar en hedge fund manager besloot André Brouwers in 2001 om zijn ervaringen met andere beleggers te gaan delen. Dat leidde tot de oprichting van de Alex Academy en later het Beleggingsinstituut. Momenteel is hij daar actief als beleggerscoach. Meer weten? Ga naar beleggingsinstituut.nl.