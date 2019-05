Investeren in supermarkten

“Een beoogd rendement van 8-10 procent is heel hoog en dat maakt het een goed alternatief voor sparen.” I n de binnensteden staan steeds meer winkels leeg, maar het aantal supermarkten groeit nog altijd; Nederland telt er momenteel 4774. Ook de omzet stijgt al jaren gestaag; in 2018 was dat ruim 38 miljard euro (bron: IRI).

“In de media lees je vooral over winkels en winkelketens die failliet gaan”, zegt Huib Boissevain. Zijn Annexum is in Nederland marktleider op het gebied van supermarktvastgoed; het bedrijf houdt zich hier al bijna twintig jaar mee bezig. “Veel winkels redden het niet in de huidige markt. Supermarkten vallen ook onder de retail, maar zijn wel van een heel andere categorie. Het risico op een faillissement is veel minder groot. Of het nu wel of niet goed gaat met de economie, mensen moeten toch eten en drinken.”

Nederlanders komen gemiddeld drie of vier keer per week in een supermarkt bij hen in de buurt, weet Boissevain. “En die supermarkten maken een bezoek voor de consument steeds makkelijker - bijvoorbeeld door zelfscankassa’s neer te zetten - en leuker. Koffiehoekjes, een echte appelboom, een kruidenkniptuin en bakkerijen waar vers brood wordt gebakken zie je steeds vaker. Dat laatste ruikt niet alleen lekker in de winkel, het ís ook lekkerder.” Om die extra’s te kunnen aanbieden, is ruimte nodig. Boissevain ziet dat bestaande supermarkten steeds groter worden.

“Niet alleen vanwege die extra’s om de beleving te vergroten, maar ook omdat er meer schapruimte nodig is voor de producten. De consument is steeds diverser geworden en wil meer keuze. Waar je vroeger uit drie soorten thee kon kiezen, is dat nu uit wel 70 soorten.” Waar je in andere takken van de retail ziet dat internet een grote rol gaat spelen, verwacht Boissevain niet dat online boodschappen doen de overhand gaat nemen. “Het speelt een rol en dat is logisch. Maar mensen kopen vooral de grote dingen en het basisassortiment online.”

Hij ziet dat supermarkten hun positie steeds meer versterken doordat ze hun web- en fysieke winkels laten samenwerken: boodschappen online bestellen en in de winkel ophalen bijvoorbeeld. “Zelf ergens gaan kijken, kiezen, inspiratie opdoen en verse producten kopen, blijft toch de basis. Daardoor blijven consumenten naar de fysieke supermarkten gaan.”

Boissevain noemt het supermarktvastgoed een bijzondere niche. “Je hebt te maken met één type huurder: het gaat om partijen met wie het goed gaat en die zich lang verbinden aan een locatie om de positie in de lokale markt te behouden. Dat zijn goede huurders. Tegelijkertijd zie je dat het supermarktvastgoed minder duur is momenteel. In 2007 betaalde je er zestien keer de huur van de supermarkt voor, nu dertien keer. De prijzen zijn omlaag gegaan, omdat het in de gehele retailmarkt minder goed gaat. Maar de omzet van de supermarkten is wel blijven stijgen.” Mede door die stevige positie in een moeilijke markt in combinatie met de prijsdaling zijn de rendementen nu zo hoog. “Een andere oorzaak is dat de Nederlandse vastgoedmarkten worden gedomineerd door institutionele, vaak buitenlandse, beleggers. Maar voor hen is het lastig om een portefeuille op te bouwen in de supermarktbranche. Je moet de markt goed kennen en veel kleine transacties doen als je een goed fonds wil creëren. Wij kochten vorig jaar veertien supermarkten dwars door Nederland, dat is veel werk. Maar die spreiding is belangrijk om de risico’s te verkleinen.” Beleggen is nooit zonder risico, erkent Boissevain. "Supermarkten hebben natuurlijk ook last gehad van de crisis. Niet zozeer in de omzet, maar de waarde van de stenen daalde wel. Die markt heeft zich weer hersteld. En als je terugkijkt, is er relatief weinig gebeurd. Er waren geen grote faillissementen. Zolang er supermarkten zijn - en zelfs in crisistijd deden de mensen nog boodschappen - heb je zelfs een aardig rendement als je op een slecht moment instapt.”

Nu instappen, is volgens Boissevain een heel goed moment. Maar waarom? “Simpel: op je spaarrekening krijg je vrijwel niets, hier krijg je een beoogd rendement van 8-10 procent. De bedrijfsvoering is stabiel en zelfs als er economische tegenwind komt, verwacht ik geen leegstand. De waarde van de supermarkten gaat juist omhoog. We zien nu al dat er steeds meer kopers komen, omdat supermarktvastgoed interessant is voor allerlei soorten beleggers.” “De rente is laag”, vervolgt hij, “en het ziet ernaar uit dat dat niet snel verandert. En ook interessant: normaal moet je overdrachtsbelasting betalen als je in een nieuw fonds stapt, maar dat hoeft niet meer omdat wij de portefeuille al zo lang hebben. Je betaalt dus alleen een kleine premie voor het feit dat wij dit hebben opgebouwd, maar dat is minder dan die belastingkosten.

Annexum biedt de particuliere belegger mogelijkheden om te beleggen in vastgoed: supermarkten, woningen en kantoren. Het bedrijf heeft 25 beleggingsfondsen. Zo nu en dan wordt een emissie tijdelijk open gezet om een breed publiek aan te trekken en nieuw vastgoed te kunnen aankopen. Er loopt momenteel een emissie voor Supermarkt Fonds Nederland. Instappen in dit fonds met 25 objecten - 24 supermarkten en 1 winkelpand - op 23 locaties kan nog tot 31 mei.

Meer informatie: supermarktfondsnederland.nl