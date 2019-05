Vind de juiste broker!

Keuzestress voor beleggers: er zijn maar liefst 29 banken of brokers actief op de Nederlandse markt. Wie een willekeurige partij uitkiest, kán van een koude kermis thuiskomen, want de verschillen zijn groot. Bij de ene broker ben je honderden euro’s duurder uit dan bij de ander, om over het verschil in aanbod van diensten nog maar te zwijgen. Waar te beginnen? Volgens Bart Spronk, directeur van vergelijkingssite Finner, start de zoektocht met inventariseren wat je doel, inlegbedrag en beleggingsprofiel is. “Wat wil je bereiken? Waar wil je in beleggen – aandelen, beleggingsfondsen, obligaties, of opties – en hoe frequent ben je van plan te handelen? Pas als dat in kaart is gebracht, kun je op zoek naar een broker die daarbij past.” Hij wijst erop dat platformen verschillende doelgroepen hebben. “Sommige partijen richten zich op de actieve, speculatieve belegger, terwijl anderen vooral mikken op beleggers die slechts sporadisch handelen."

Handelen op de grootste Europese en Amerikaanse beurzen is bij brokers inmiddels gemeengoed geworden, maar voor wie ook in Azië wil beleggen, is het aanbod beperkter. Ook is het productenpalet soms beperkt. Zo worden beleggingsfondsen, ETF’s, obligaties en zogeheten CDF’s (waarmee je met een hefboom inspeelt op koersveranderingen) niet overal aangeboden.

Voor beleggers met een kleine beurs kan een hoge minimum inleg een belemmering zijn. Enkele partijen hebben een drempel van 3.000 of 5.000 euro.

Een heel belangrijk selectiecriterium zijn de kosten: elke cent die je betaalt, gaat ten koste van je rendement. Uit een kostenvergelijking op Finner blijkt dat voor een aandelenbelegger die 10.000 euro inlegt en ongeveer vier keer per kwartaal een order plaatst, het verschil kan oplopen tot meer dan 400 euro per jaar. • Servicekosten Veel brokers brengen elke maand een bedrag in rekening voor bewaring en de administratieve afhandeling van de portefeuille, ongeacht het aantal transacties. Dit kan een vast bedrag zijn, een percentage van het belegd vermogen of beide. Soms kunt je hierop korting krijgen als je frequent handelt. Bij hoge volumes tikt dat aardig aan. • Transactiekosten Voor elke aankoop of verkoop ben je transactiekosten verschuldigd. Volgens Bart Spronk van Finner zijn hier de verschillen groot; net als bij de andere kosten. Vooral voor actieve beleggers loont het om deze kosten te vergelijken. Bedenk wel dat de partij met de laagste transactiekosten niet automatisch de goedkoopste is! Zet dus alle kosten op een rij. • Valutakosten Als je een transactie doet in een andere munteenheid, moet je een vergoeding betalen voor de valutaconversie. Deze is vaak verwerkt in de koers en dus niet goed zichtbaar. Maar voor internationale beleggers kan dit er behoorlijk in hakken. • Kosten voor dividenduitkeringen Een belangrijk aandachtspunt: sommige brokers brengen geld in rekening voor het uitbetalen van dividend. • Overboekkosten Wanneer je vertrekt bij een broker, verhuist je portefeuille mee. Hiervoor rekenen brokers kosten. Dit kan een obstakel zijn bij een eventuele overstap. • Overige kosten Sommige partijen rekenen kosten voor de afhandeling van dividend. Andere doen dit gratis. Ook moet je soms betalen voor de uitoefening en/of toewijzing van opties en voor aanvullende informatie, zoals realtime koersen. • Inactiviteitsboete Tot slot een venijnige kostenpost. Sommige brokers brengen kosten in rekening als je langere tijd niet handelt. Dit kan oplopen. Wees hier alert op als je slechts sporadisch met je portefeuille in de weer bent!

Sommige brokers lenen effecten uit aan andere partijen, die hier short mee kunnen gaan (als een belegger ‘short gaat’, verkoopt deze aandelen die hij niet in bezit heeft, zodat kan worden geprofiteerd van een daling van de beurskoers; als de belegger de aandelen weer tergkoopt is het verschil tussen verkoop- en aankoopprijs de winst of verlies, red.). Dit levert extra inkomsten op, waardoor de tarieven wat omlaag kunnen gaan. Dat klinkt gunstig, maar er kleven wel risico's aan. Mocht de broker failliet gaan, dan kan het lastig worden om de aandelen terug te krijgen.

Om een goed rendement te kunnen behalen, is goede beleggingsinformatie onmisbaar. Kijk goed welke data op het platform zijn te vinden en of de website gebruiksvriendelijk is.

Voor beleggers die zeer frequent handelen, is gratis real time koersinformatie eigenlijk een must. Sommige partijen vragen hiervoor een maandelijkse vergoeding. Kijk wel kritisch welke tools je echt nodig hebt. Sommige platformen zijn nauwelijks te onderscheiden van die van professionele beleggers. Dat is ideaal voor daytraders, maar een platform vol toeters en bellen is minder toegankelijk als je slechts sporadisch handelt. Bedenk ook dat je indirect voor die extra service betaalt.

Voor wie zich in beleggen wil verdiepen, is het fijn als de broker extra's biedt, zoals trainingen, (online) seminars en tips van experts. Het aanbod verschilt per aanbieder. 9VALT DE BROKER ONDER AFM-TOEZICHT? Bart Spronk van Finner: “Buitenlandse partijen kunnen in Nederland opereren met een Europees paspoort. Deze vallen onder het toezicht van het land van herkomst. Het is de vraag of dat toezicht even streng is als in Nederland. In Nederland lopen we voorop qua wet- en regelgeving."

Veel buitenlandse dienstverleners staan niet ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), een laagdrempelig klachtenloket. Dat kan leiden tot problemen als je een conflict hebtt met de broker. Je zult dan naar de rechter of een vergelijkbaar klachteninstituut in het buitenland moeten