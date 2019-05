Groei van je vermogen dankzij groei van steden

Bewoners wereldwijd willen in toenemende mate in stedelijke gebieden wonen. De stad is geliefd, ondanks alle drukte die ze met zich meebrengt. Maar al het geklaag van de inwoners ten spijt, woont nu al meer dan de helft van de wereldbevolking in een stedelijk gebied. En het aantal stedelijke bewoners zal alleen maar toenemen. Gek eigenlijk als je bedenkt dat volgens de Verenigde Naties nog geen 3 procent van het landoppervlak van de aarde uit stadsgebied bestaat. Het is dus niet moeilijk voor te stellen dat er heel wat nodig is om iedere stadsbewoner een prettig leven te kunnen laten leiden. Traditionele infrastructuur en manieren van bouwen zijn niet meer afdoende om aan alle wensen van de steeds veeleisender wordende mens te voldoen. En daarbij dient het milieuaspect natuurlijk ook niet uit het oog verloren te worden.

Kortom: innovaties zijn hoognodig. Om stedelijke gebieden leefbaar te houden zijn nieuwe inzichten en technieken nodig. Wellicht rollen er straks wel gebouwen uit de 3D-printer. Experts denken dat er voor beleggers een uitgelezen kans ligt. Ondernemingen die zich bezighouden met mobiliteit en transport, infrastructuur, onroerend goed en duurzaamheid zullen belangrijk worden in het bouwen van zogenoemde Smart Cities. Deze intelligenten steden zullen op duurzame wijze een prettig woonklimaat voor de bewoners garanderen. Wie investeert in dergelijke bedrijven, loopt dus kans op flinke rendementen, die volgens diverse financieel deskundigen kunnen oplopen tot wel 15 procent. Pictet Asset Management is een Zwitserse vermogensbeheerder die het voor beleggers mogelijk maakt deze boot niet te missen. Maar wat zijn nou precies die Smart Cities? Ivo Weinöhrl, Senior Investment Manager voor de SmartCitystrategie van Pictet AM, legt dat uit: “In een notendop verbetert een slimme stad de levenskwaliteit van haar burgers en zorgt ze ervoor dat de aanhoudende verstedelijking duurzaam is. Om snelgroeiende bevolkingsgroepen te beheren, zullen steden over de hele wereld zich moeten aanpassen om het menselijk welzijn te beschermen en onze impact op het milieu te verminderen. Om dit te laten gebeuren, zullen we de steden intelligenter moeten maken.” Verschillende ondernemers zijn nu al volop bezig met nieuwe technologieën om straks een volwaardig onderdeel van die slimme steden te zijn. Zo is Albert Heijn recent een proef gestart met dynamisch afprijzen om voedselverspilling te verminderen. Hiermee worden producten met behulp van een algoritme automatisch afgeprijsd op basis van de houdbaarheidsdatum: hoe korter de houdbaarheid, hoe hoger de korting.

Slimme steden passen zich dus aan de wensen van de bewoners aan. Bedrijven die meehelpen die wensen te realiseren, hebben een florissante toekomst voor zich. “Alle uitdagingen zullen een overvloed aan investeringsmogelijkheden genereren in een breed scala van sectoren”, zegt Weinöhrl. “Bedrijven die actief zijn in mobiliteit en transport, infrastructuur, onroerend goed, duurzaamheid of diensten die zich bezighouden met stedelijke levensstijlen, gaan allemaal een rol spelen bij het ondersteunen van de transitie naar slimme steden.” Hoe de intelligente steden er precies uit gaan zien, is natuurlijk lastig te voorspellen. Maar zeker is dat aan bouw en infrastructuur andere eisen worden gesteld. Zo is het zeer aannemelijk dat we niet met z’n allen náást elkaar kunnen wonen, maar dat we meer de lucht in gaan qua bouwstijl. Geen slechte zaak natuurlijk voor een liftfabrikant. Pictet AM zoekt zorgvuldig naar dit soort ondernemingen. Maar ook de volksgezondheid is vanzelfsprekend van groot belang en met zoveel mensen op een kluitje, liggen gevaren op de loer. In Smart Cities wordt geïnvesteerd om risico’s te minimaliseren.

Naast het bouwen en beheren is wonen in de stad de derde pijler waar Pictet AM zich op richt. “We kijken daarbij naar bedrijven die voldoen aan de behoeften van mensen. Hoe willen zij leven, werken en hun vrije tijd doorbrengen in de stad van de 21ste eeuw?”, zegt Weinöhrl. Meer mensen vragen vanzelfsprekend om meer gebouwen: huizen, kantoren, scholen en recreatiecentra. De uitdaging is om deze gebouwen op een efficiënte en duurzame manier te ontwerpen, plannen, bouwen en financieren. En wat de denken van alle nieuwe apparaten die gebruik gaan maken van internet. Naar verwachting zijn er al in 2020 ongeveer 25 miljard devices. Dat vergt hoogwaardige internet. Om efficiënt te kunnen werken en prettig te wonen, hebben stedelijke gebieden behoefte aan een betere (digitale) infrastructuur. Maar ook het bestrijden van slechte luchtkwaliteit heeft hoge prioriteit. Dit, terwijl er juist door de toename van de bevolking meer vervuiling ontstaat. Allemaal uitdagingen die aangegaan worden in Smart Cities, door ondernemingen waar je als particulier in kunt investeren.

