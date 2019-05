Janneke Willemse (1975) begon in 2000 als economieredacteur bij de GPD. Ze werkte als redacteur/verslaggever voor de financiële nieuwszender RTL Z en bij programma’s als Breekijzer van Pieter Storms en Doe een wens van Angela Groothuizen. Ook presenteerde ze voor FinanceTelevision en was ze hoofdredacteur van beleggingssites Belegger.nl en Beursduivel.be. Sinds 2013 stort ze zich

als freelancer volledig op het presenteren. Ze deed onder meer de talkshow WNL op Zondag op NPO1. Ook begon ze de website BlondjesBeleggenBeter.nl. Ze werkt momenteel aan een gelijknamig boek.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: beleggen blondjes beter? “Het is een naam met een knipoog”, legt Willemse uit. “Een verwijzing naar wetenschappelijk onderzoek waaruit elke keer weer blijkt dat vrouwen gemiddeld beter zijn in beleggen dan mannen. Ze zijn op de beurs rationeler; mannen zijn meer uit op scoren. Daardoor zijn de heren eerder geneigd om veel te handelen, waardoor je meer kosten maakt en de kans dat je op een verkeerd moment koopt of verkoopt toeneemt. Ook overschatten ze zichzelf vaker en doen vrouwen beter hun huiswerk.”

De naam van haar website is ook een knipoog naar Willemse zelf. “Ik ben het blondje tussen de experts. Toen ik in 2013 de website opzette, deed ik dat vooral omdat het me wel lachen leek om te laten zien hoe het mij zou vergaan op de beurs. Eerlijk gezegd verwachtte ik dat het helemaal verkeerd zou gaan. Ik bedoel: wat weet ik er nu van? Ja, meer dan de gemiddelde Nederlander misschien, maar er komt ook een heleboel geluk bij kijken.”

Op Blondjesbeleggenbeter.nl deelt Willemse haar rendement en portefeuille. “Ik ben met 20.000 euro begonnen en ik heb mijn geld in een paar jaar tijd weten te verdubbelen op de beurs. Dat het zo goed zou gaan, had ik niet verwacht. Er zijn een aantal redenen voor, denk ik. De beurs zat mee, ik heb verschillende bedrijven uitgekozen waar ik iets mee heb en ik heb weinig aan- en verkopen gedaan, dus ook niet veel kosten gemaakt. Het is spannend, maar ik raak niet snel in paniek. Ik houd altijd in mijn achterhoofd dat ik beleg voor de lange termijn.”

Bedenken waar je het voor doet, daar begint het mee, volgens Willemse. “Voor mij was dat, behalve laten zien hoe het mij vergaat: vermogen opbouwen voor later. Ik ben zzp’er, dus voor mij is dit een mogelijkheid om wat extra geld te sparen voor als ik met pensioen ga. Overigens heb ik ook een pensioenpotje, dat is veel slimmer natuurlijk. Maar ik vind beleggen gewoon leuk om te doen. Het zorgt ervoor dat ik anders naar het nieuws kijk.”

Het nieuws volgen, lezen en maken, is wat Willemse altijd heeftgedaan. Na de School voor Journalistiek rolde ze in de functie van economieredacteur en later in de wereld van beurs en beleggen in via verschillende banen in de tv-wereld en online. “Daar heb ik alles geleerd over beleggen: alles wat ik wilde weten, kon ik rechtstreeks vragen aan de beursexperts.”

Ze begon zelf met beleggen. “Beleggers waren mijn doelgroep, dus ik wilde weten hoe je het nu doet en wat er door je heen gaat. Ik begon met een paar honderd euro, voorzichtig dus. Sommige dingen gingen goed, andere voor geen meter. Ik maakte fouten, maar daardoor leerde ik veel.” “Ik kom zoveel mensen tegen die zeggen: ‘Hoe doe je dat dan’? Maar iedereen kan het en je doet het door gewoon te beginnen. Er zijn mensen die steeds zitten te wachten op het perfecte moment, maar dat perfecte moment is nu. Eerlijk gezegd was ik ook zo, maar ik had een stok achter de deur, namelijk een website die live ging. Je moet er wel over nadenken natuurlijk en niet al je geld beleggen, maar als je gaat zitten rekenen, kom je er al snel op uit dat het nog een van de weinige manieren is om iets te verdienen. Of je moet het geld hebben om in huizen te investeren, maar als je dat niet hebt… Natuurlijk is er altijd een risico en kun je met verlies eindigen, maar meestal gebeurt dat niet.”

Ze krijgt vaak de vraag of ze voor anderen wil beleggen, maar dat doet Willemse niet. “Ik kan niet zeggen: ‘Volg mij maar, dan heb je ook rendement’. Zo werkt het niet. Ik deel mijn rendement en portefeuille ter inspiratie. Ik wil laten zien dat ik ook weleens twijfel. Die twijfel, de strijd met jezelf over de keuzes die je moet maken, zie je normaal gesproken nooit terug. Juist daarom deel ik het wel. Natuurlijk breekt het zweet me weleens uit, dat is een wezenlijk onderdeel van beleggen met eigen geld. Maar hoe ga je daarmee om? De beurs is emotie.”

Een andere veelgestelde vraag is hoe ze het als vrouw in een mannenwereld vindt. “Dan zeg ik altijd: ‘Ik zou niet weten wat het verschil is, want ik werk niet als vrouw in een vrouwenwereld’. Ze ziet zichzelf niet als voorbeeld voor alleen vrouwen. “Maar ik zie nu wel dat het belangrijk is dat vrouwen mij zien beleggen, omdat ze van nature vaak wat meer geneigd zijn dan mannen om te denken dat ze het niet kunnen. Daarom herhaal ik het graag: ‘Als ik het kan, kun jij het ook!’ Maar dat geldt dus eigenlijk voor al die mensen die nog twijfelen, man of vrouw.” Het grootste misverstand rond beleggen, aldus Willemse: dat je er veel mee moet doen. “Je moet af en toe even kijken waar je in belegt en hoe het gaat met de bedrijven. Maar veel mensen hebben het beeld dat je de hele dag achter een scherm zit met je vinger aan de knop. Dat heet gokken. Vergelijk het met een eigen huis, daarvoor houd je ook de omstandigheden in de gaten. Als er een vuilnisbelt naast komt, ga je weer even bekijken wat slim is om te doen.”