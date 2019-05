Wijzer in beleggen na 10 vragen aan…

Waarom moeten we gaan beleggen?

“Omdat is aangetoond dat beleggen over een langere termijn gemeten een betrouwbare groei van vermogen met zich meebrengt. Op vastgoed in de Amsterdamse PC Hooftstraat na, is beleggen de beste investering.”

Is beleggen niet alleen voor de rijken weggelegd?

“Nee, zeker niet! Je kunt al vanaf 50 euro beginnen met beleggen zoals bij semmie.nl, het bedrijf van mijn zoon." (zie kader, red.).

Dat doen ook veel mensen. Bijvoorbeeld om wat geld achter de hand te hebben als een kind later wil studeren. Het is van belang dat het misverstand uit de wereld wordt geholpen dat beleggen voor rijken is. Beleggen kan voor iedereen een belangrijke aanvulling op het vermogen zijn. De overheid trekt zich steeds meer terug en we moeten meer voor onszelf zorgen. Het aantal zzp’ers neemt toe en het is onbetrouwbaar of

de pensioenen wel standhouden. Ik vind het raar dat op de middelbare school geen les wordt gegeven in privé-financiën. Dat moet echt gaan gebeuren, want jongeren moeten leren hoe ze met hun inkomen moeten omgaan.”

Er wordt veel reclame gemaakt met termen als ‘beleggen met zekerheid’. Maar dat bestaat toch gewoon niet?

“Nee, de enige zekerheid van beleggen is dat de uitkomst onzeker is. Iedereen moet begrijpen dat garantie op rendement niet te beloven is.”

Wat is het verschil tussen een defensieve en een progressieve belegger?

“Defensieve beleggers kiezen voor de grote partijen als Shell en Unilever. Ook als het met die aandelen eventjes minder gaat, herstellen ze snel. Minder risicovol, maar ook minder hoge rendementen. Progressieve, of offensieve, beleggers kiezen voor beleggingen met kans op hogere rendementen, maar lopen wel meer risico.”

Men zegt vaak dat beleggen voor ‘de lange termijn’ is. Maar wat is lang?

“Minimaal drie jaar en eigenlijk is vijf jaar beter. Je moet je realiseren dat beleggen niet een kwestie is van vandaag beginnen en morgen dikke winst.”

Duurzaam beleggen is de trend. Wat is dat eigenlijk precies?

“Ja, dat is een goede vraag! Iedereen heeft het maar over duurzaam, alles staat er bol van. Maar echt duurzaam is iets pas als het aan drie aspecten voldoet: het mag het milieu niet schaden, het moet een maatschappelijke bijdrage leveren en een behoorlijk bestuur hebben. Dit zijn de zogenaamde ESG-criteria.”

Duurzaam beleggen is dus goed voor het milieu. Maar ook goed voor de portemonnee?

“Je kunt er prima rendementen mee behalen en deze doen niet onder voor niet-duurzame beleggingen.”

U zegt dat u zelf de waan van de dag aan u voorbij laat gaan met beleggen. Kunt u dat uitleggen?

“Het is mijn advies om weg te blijven van de zogenoemde beurswaan. Dat doe je bijvoorbeeld door initieel een storting te doen en maandelijks een vast bedrag bij te storten over een langere termijn. Wie voor de korte termijn gaat, krijgt te maken met die beurswaan. Trump roept wat over China en de koersen dalen. Dan ben je net een harlekijn. Wie zich laat voeden door de waan van de dag verliest uiteindelijk. Dan laat je anderen voor je bepalen en dat moet je nooit doen. Het is gek als je wel goed wikt en weegt over het kopen van een spijkerbroek, maar dat als je iets in de krant leest zomaar een aandeel koopt. Ik snap dat het soms verleidelijk is. Maar niet doen!”

Wat zijn de grootste valkuilen met beleggen?

“Dat wat ik net aangeef, dat is de grootste valkuil. Dat je denkt ‘hij doet het ook, dus doe ik het ook maar’. Mensen hebben het idee dat als ze iets samendoen, dat het dan goed is. Nou, Warren Buffet (investeerder met een geschat vermogen van 81 miljard dollar, red) heeft nog nooit iets samengedaan. En wil niet te snel. Maak kleine stapjes, ander struikel je.”

En waar zitten volgens u de grootste kansen?

“De grootste kansen zijn er als je koopt waar iedereen juist vanaf wil en verkoopt wat iedereen graag wil hebben. Niet met de massa meelopen. En stel na aankoop twee limieten vast. De prijs waarop je je verlies neemt en de prijs waarop de winst wordt genomen. Hoef je daar niet meer over na te denken en het bant sentiment uit.”