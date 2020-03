Zo leg je de meeste kilometers zonder tanken af

Op dit moment is er een groeiende vraag naar volledig elektrische auto’s, maar ook de hybride auto zoals we kennen van Toyota - Hybrid Electric Vehicle (HEV) genoemd - is erg in trek bij de leaserijder. Deze zelfopladende hybride biedt dan ook talloze voordelen, terwijl de zoektocht naar nadelen er eentje is uit de categorie speld en hooiberg.

Wie volledig elektrisch wil rijden, moet zijn auto opladen bij een laadpaal. Nu schieten die wel als paddenstoelen uit de grond. Op dit moment zijn er ongeveer 40.000 publieke laadpalen en 1300 snelladers. Maar het netwerk is nog lang niet zo dichtgegroeid als dat van brandstofpompen. Daarnaast leg je met een volledig elektrische auto vaak minder kilometers af na een laadbeurt dan met een gewone brandstofmotor na een tankbeurt. En dus leeft er bij velen de angst ergens tussen twee laadstations in zonder stroom te komen staan.

Er is echter een heel simpele oplossing om die fobie - range anxiety genaamd - te bestrijden: hybride rijden. Met een zelfopladende hybride van bijvoorbeeld Toyota kun je tot 50 procent van de rijtijd volledig elektrisch rijden en doe je het milieu een plezier, maar hoef je niet aan de stekker. Bovendien leg je, afhankelijk van je rijstijl, meer kilometers af in een hybride van Toyota.

Zo werkt hybride

In een hybride auto werken een brandstof- en elektromotor samen. Het accupakket wordt opgeladen tijdens het rijden en regeneratief remmen (loslaten van het gas). De elektromotor haalt vervolgens energie uit dat accupakket en drijft de wielen aan.

Wie kiest voor een Hybrid Electric Vehicle van Toyota kan tot de helft van de rijtijd volledig elektrisch rijden, zonder dat er een stekker aan te pas komt. Dit is wel afhankelijk van de gebruiksomstandigheden, temperatuur, de rijstijl en omgeving. Doordat er deels elektrisch wordt gereden, hoef je minder vaak te tanken. Voor automobilisten die vaak lange afstanden afleggen, maar ook regelmatig in stedelijke gebieden rijden, is dit de beste vorm van elektrisch rijden.

Design

Toyota, uitgeroepen door de Consumentenbond als meest betrouwbare automerk, voorziet de hybride modellen standaard van een automatische versnellingsbak. Deze auto’s bezitten ondanks het zuinige rijden bovendien veel power. Het Japanse automerk is al sinds 1997 bezig met het verbeteren van de hybride techniek en heeft in opdracht van grote baas Akio Toyoda (“no more boring cars”) de auto’s een flitsend nieuw design gegeven. Hierdoor zijn de bolides helemaal futureproof.

Waarom hybride?

Toyota is ervan overtuigd dat alle vormen van elektrificatie - batterij elektrisch, waterstof, en hybride - hard nodig zijn om echt impact te realiseren. Dat dit merk nu vooral op hybride aandrijving inzet, heeft te maken met het feit dat grondstoffen voor accu’s voor elektrische aandrijving schaars en kostbaar zijn. Daarom vindt Toyota het efficiënter om die dure grondstoffen eerst te verdelen over een groot aantal hybride auto’s. Die zijn betaalbaarder en voor veel meer mensen bereikbaar dan veelal kostbare volledig elektrische auto’s. Met de hoge verkoopaantallen hebben de hybride modellen van Toyota op de korte termijn daardoor een grotere impact op de reductie van CO2-emissies in Europa dan volledig elektrische modellen. Dat resulteert erin dat het merk de laagste CO2-emissie (uitstoot) in Europa noteert.

De hybride ervaring

Over het algemeen geldt: wie in een hybride van Toyota stapt, loopt wel een risico. Je wil nooit meer iets anders. Het is een ervaring op zich. Het comfort, het nooit meer je radio harder hoeven zetten omdat de motor te veel herrie maakt en het gemak van de standaard aanwezige automaat, maken van het autorijden een uitermate prettige beleving. Daarbij is het gewoon veel beter voor het milieu. Het is het autorijden van de toekomst, maar dan zonder oplaadperikelen. Volledig hybride rijden is hiermee waarschijnlijk momenteel een van de populairste vormen van elektrisch rijden. Simpelweg omdat het een manier is die voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is. Of je nu vaak op de weg zit, of je korte of lange afstanden aflegt; hybride rijden past bij iedereen z’n levensstijl. En dat zullen we gaan merken op de weg.

Wie meer wil weten over het rijden in een HEV, kan hier terecht