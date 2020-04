4 manieren om je huis duurzamer te maken

1. Het dak

Zonnepanelen zetten zelfs het kleinste beetje zon- of daglicht om in stroom. Vaak wordt tegengeworpen dat zonnepanelen hier geen nut hebben omdat ‘het in Nederland toch niet zo zonnig is’, maar dat zou je verbazen! Met een speciale app kun je precies bijhouden hoeveel energie jij die dag hebt opgewekt (en hoeveel je dus niet hebt hoeven afnemen bij de provider).

Als je deze optie overweegt, laat je dan van tevoren goed informeren. Hoeveel zonnepanelen zou jij bijvoorbeeld kunnen plaatsen? Hoeveel energie kun je ongeveer verwachten? En hoeveel gaat het je kosten? Aan de hand van het antwoord op die vragen, kun je een goede afweging maken.

2. De ramen en deuren

Met enkel glas en/of kieren bij de ramen en deuren kun je blijven stoken. De energie die wordt gepompt in het warm houden van jouw huis, vliegt letterlijk naar buiten. Dat is zonde. Gelukkig zijn veel huizen al voorzien van dubbelglas. Maar wist je dat er tegenwoordig nog veel duurzamere opties op de markt zijn?

Het zogeheten hoogrendementsglas herken je aan de afkoring HR. Aan het aantal plusjes kun je zien over welk glas het gaat. HR+ glas bestaat uit twee glasplaten met ruimte ertussen. De stilstaande lucht tussen de twee platen werkt isolerend. Bij HR++ glas is die ruimte gevuld met edelgas. Ook is het glas aan één kant voorzien van een bijna onzichtbare en reflecterende coating. Die laat de warmte van buiten wel door naar binnen, maar van binnen naar buiten bijna niet. De allerbeste isolatie bereik je met HR+++ glas. Die ruiten bestaan uit drie lagen glas, waardoor je niet een maar twee isolerende tussenruimtes hebt.

3. Isolatie, isolatie en… isolatie!

Het zorgt er in de winter voor dat je huis sneller warm is en (en blijft) en in de zomer houdt het het binnen juist lekker koel: goede isolatie. Je vergroot er jouw wooncomfort mee, terwijl het tegelijkertijd je energierekening verlaagt. Want als je minder energie nodig hebt om een huis op temperatuur te houden - omdat de warmte ‘s winters niet ontsnapt en ‘s zomers niet naar binnen piept - stoot je ook minder CO2 uit.

Vaak is isoleren de eerste stap, want de energie die je door je huis te verduurzamen bespaart, wil je natuurlijk niet verliezen. Je kan je dak, je vloer, je ramen (zie punt 2), je gevel en je leidingen (laten) isoleren. Dit kan weer met verschillende materialen en op verschillende manieren. Afhankelijk van wat jouw doel is en wat jouw wensen zijn. Even kijken wat past dus!

4. De verwarming

Er zijn verschillende duurzame manieren om je huis te verwarmen. Zo gebruikt een HR ketel de warmte uit de vrijgekomen waterdamp voor het verwamen van water of lucht. Bij een gewone CV ketel verdwijnt deze warmte door de afvoerpijp. Hierdoor verbruikt een HR ketel bijna een kwart minder energie dan de eerste generatie CV ketels (die van voor 2006).

Is dat geen optie, of wil je liever iets anders? Dan kun je kiezen voor een warmtepomp. Die gebruikt geen gas om je woning te verwarmen, maar verzamelt warmte uit de buitenlucht, de bodem of het grondwater en geeft deze af in je huis.

Een andere optie is de aanschaf van een zonneboiler. Voorwaarde is dan wel dat je zonnepanelen op het dak hebt liggen, want de zonneboiler bewaart de warmte die daar binnenkomt in een waterreservoir: de boiler. Is het warme water uit je boiler op, of is het niet warm genoeg? Dan neemt het andere warmwatersysteem dat in je huis aanwezig is, het over. Je zit dus nooit zonder warm water.

Maar wat kost dat nou?

Je huis verduurzamen is niet gratis - helaas. Maar het verhoogt je wooncomfort, verlaagt je energierekening én draagt bij aan het klimaat. Genoeg redenen dus om er toch eens over na te denken. Gelukkig zijn er allerlei manieren om zo’n verduurzaming te financieren. Ga je bijvoorbeeld een huis kopen of denk je eraan om met je hypotheek over te stappen naar een andere geldverstrekker? Denk dan eens aan een hypotheek van a.s.r.. Deze verzekeringsmaatschappij heeft de Verduurzamingshypotheek. Daarmee leen je voordelig extra geld bij je reguliere hypotheek van a.s.r., puur voor de verduurzaming van je huis. En voor iedere aanvraag plant a.s.r. twee bomen, waardoor je eigenlijk dubbel zo goed bezig bent!

Meer lezen over de Verduurzamingshypotheek van a.s.r.? Neem dan eens een kijkje op de website.