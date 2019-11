Woningbelegging in Noord- en Oost-Nederland beter in balans dan Randstad

“Met name in de vier grote steden is er een disbalans tussen de huizenprijzen en het gemiddelde inkomen. De woningprijzen in de vier grote steden zijn inmiddels 17% hoger dan de vorige piek. De prijs/inkomen-ratio loopt daardoor in de vier grote steden uit de pas en ligt al boven het niveau van voor de crisis. Voor de rest van Nederland is dit echter nog niet het geval. Dit wordt weergegeven in de tabel:

Tabel: Prijs/Inkomen Ratio (PIR):

Uit de tabel kan worden geconcludeerd dat wanneer de PIR van de vier grote steden boven het gemiddelde van Nederland ligt, de PIR voor Nederland zonder de grote steden zich dus nog onder 6,5 bevindt. Juist in Noord- en Oost-Nederland hebben woningen een goede prijs/inkomensverhouding, betoogt Van Herk. Hij wijst daarbij op twee factoren: “In Noord- en Oost-Nederland heb je goedkopere woningen en een hoger gemiddeld inkomen dan in de vier grote steden, dus de verhouding ligt daar niet scheef. De koopprijs van een appartement in Noord- of Oost-Nederland valt over het algemeen gewoon nog binnen de voorwaarden voor de Nationale Hypotheekgarantie.”

Vastgoedprijzen

Connect Invest brengt niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen onder de aandacht van particuliere beleggers. Een voorbeeld is de emissie van NL Woningfonds 2 van initiatiefnemer NL Woningfondsen te Katwijk. De panden van het fonds staan in Oost-Nederland. “Het is een goede belegging, met name omdat de vastgoedprijzen een stuk normaler zijn dan in de Randstad,” vertelt Van Herk. Hierdoor is een verwacht gemiddeld totaalrendement geprognosticeerd van 7,2% per jaar.

Risico’s

Beleggen in NL Woningfonds 2 brengt risico's met zich mee waaronder negatieve waardeontwikkelingen, huurprijsrisico, renterisico, onderhoudsrisico, fiscaal risico, liquiditeitsrisico, herfinancieringsrisico, risico van beperkte verhandelbaarheid en risico van langere looptijd van het fonds. Waarschuwing: u staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Gangbare opinie

Van Herk haalt een onderzoek uit oktober 2018 aan van de Amsterdam School of Real Estate. De conclusies uit het onderzoek zijn op z’n minst opzienbarend, stelt Van Herk. “De afgelopen 23 jaar is een woningbelegging in Noord- of Oost-Nederland een betere keuze geweest dan een woningbelegging in de Randstad.

Uit de analyse blijkt dat een woningbelegging in Noord- of Oost-Nederland qua totaalrendement en de rendements- en risicoverhouding over de meetperiode aantrekkelijker was dan die in de Randstad. Er is dan wel sprake van een iets lager totaalrendement, maar dat is behaald tegen een veel lager risico. Dat is een heel ander verhaal dan de gangbare opinie.”

Aantrekkelijk

Buitenlandse beleggers hebben de vrije huurwoningmarkt ontdekt als aantrekkelijk beleggingsobject. Daarbij zijn ze bereid om hoge prijzen te betalen, tot wel 25 keer de huurprijs. Buitenlandse pensioenfondsen voelen de druk om te beleggen en hebben de Randstad als primaire focus waardoor ze soms met lagere rendementen genoegen nemen.

NL Woningfondsen kiest voor een eigen koers in samenwerking met beheerder Sectie5 Beheer. Zij selecteren woningcomplexen die tussen de tien en vijfentwintig jaar geleden zijn gebouwd.

Daarbij richten zij zich op gemeenten buiten de Randstad, waarbij de bezettingsgraad hoog is. Tevens kan overwogen worden om een woning die leeg komt, te verkopen. Een verkoop is alleen interessant als een verkoopresultaat behaald kan worden, dat extra bijdraagt aan het rendement voor de beleggers. De gemiddelde mutatiegraad qua huurders ligt bij appartementen rond de tien procent. Dit geldt voor heel Nederland.

De directieleden van NL Woningfondsen zijn zeer bedreven in het vak en hebben ruime ervaring in fonds- en assetmanagement.

Middenhuursegment

“Door in NL Woningfonds 2 deel te nemen, heb je vanaf een investering van € 25.000,- een mede-eigenaarschap, met het vooruitzicht op een goed rendement,” verklaart mede-directeur Henk Reyersen van Buuren. “Als je als belegger zelf appartementen koopt om te verhuren, levert dat misschien een iets hoger rendement op, maar heb je wel de kopzorgen van onderhoud en verhuur.”

NL Woningfonds 2 belegt in appartementencomplexen in Goor en Tubbergen van circa twintig jaar oud. Het gaat om mooie, comfortabele appartementen met een oppervlakte van rond de honderd vierkante meter.

De woningen bevinden zich in het middenhuursegment, waaraan een enorm tekort is in de markt. De gemiddelde huurprijs ligt rond de € 775,- per maand.. Door de krapte op de woningmarkt zullen woningen voor de verhuur altijd gewild zijn.

Meer informatie: www.connectinvest.nl

* Het beleggingsfonds NL Woningfonds 2 en haar beheerder Sectie5 Beheer BV zijn geregistreerd bij de AFM. Het prospectus van NL Woningfonds 2 is verkrijgbaar bij de beheerder en Connect Invest B.V. www.connectinvest.nl