Consument blijft trouw aan fysieke supermarkt

Het was een opvallend bericht, kort vóór de voor supermarkten zo belangrijke feestmaand. Bij de halfjaarlijkse meting naar de online supermarktverkopen blijkt de omzet van online supermarktbestedingen gedaald tot 3% van de totale supermarktomzet. Dit is een forse daling ten opzichte van het eerste halfjaar van 2019 (3,4%). Gemiddeld besteedden consumenten per online bestelling een bedrag van € 75. Dit is aanzienlijk lager dan een jaar eerder (gemiddelde bedrag: € 90), terwijl de totale supermarktomzet groeit, constateert onderzoeksbureau Strabo. Het percentage consumenten dat online bestelt bij de supermarkt schommelt al sinds 2015 rond de 25%.

Het geheim van het succes

De online activiteiten van de supermarkten zijn al jarenlang verlieslijdend. Aan huis bezorgen kost geld, maar ketens vragen te weinig en soms zelfs geen geld. De bezorging lijkt vooral ingegeven door concurrentieoverwegingen. Uit angst om marktaandeel te verliezen aan een nieuwkomer als Picnic en bezorgers van maaltijdboxen. De supermarktketens Dirk van den Broek en Jan Linders kiezen er dan ook bewust voor om niet aan thuisbezorging te doen en Vomar bouwt de thuisbezorging steeds meer af. Het beste voorbeeld van de kracht van de fysieke supermarkt komt uit de Verenigde Staten. Amazon, ’s werelds grootste online winkel, heeft eind 2017 de biologische supermarkt Whole Foods overgenomen.

Een beter bewijs van de aantrekkingskracht van fysieke supermarkten is nauwelijks denkbaar. Maar wat maakt de fysieke supermarkt zo succesvol? Waarin schuilt het geheim? Hoe lukt het supermarkten klanten naar hun winkel te lokken in een tijd dat veel retail moeite heeft om te overleven? Het antwoord bestaat uit een slimme mix van marketing, innovatie en conceptvernieuwing. Het succes van de fysieke supermarkt is een kans voor beleggers. Supermarktketens kunnen in de fysieke winkel beter en sneller inspelen op de actuele behoeften van klanten. Het aanbod is op maat. In steden en stationsgebieden trekken ze de gehaaste forens en de gemaksstudent met kleinschalige, to-go en cityconcepten, waarbij een hoogwaardig supermarktaanbod wordt gecombineerd met gezonde, verse kant-en-klaarmaaltijden. Hierdoor laten fysieke supermarkten blijvende stijgende omzetten zien. Ook in tijden van crisis.

Boodschappen doen is leuk

Een tweede trend waardoor de fysieke supermarkt een niet in te halen voorsprong heeft ten opzichte van de online bezorging is de vrijetijdsbeleving. We hebben ruim veertig uur aan vrije tijd per week, volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Supermarktketens zijn met de opkomst van online een andere invulling gaan geven aan de fysieke winkels, met een grotere nadruk op versbeleving en foodservice (horeca). Boodschappen doen is leuk. De supermarkt is steeds meer een ontmoetingsplek. Supermarkten worden omgebouwd tot een plek waar consumenten graag komen. Een plek waar je niet alleen naartoe gaat omdat je koelkast leeg is of voor de dagelijkse boodschappen, maar ook om te ervaren en te ontmoeten. De zintuigen worden geprikkeld: je kunt zien, voelen, ruiken, proeven, ontdekken en vergelijken.

Drie kwart van wat we eten komt via de supermarkt op ons bord. Het aanbod speelt in op het seizoen, de tradities en de actuele behoeften van klanten. We worden verleid en geïnspireerd. Supermarkten verkopen steeds vaker verse, kwalitatief hoogwaardige maaltijden en verstrekken steeds vaker drankjes. Bovendien is fors geïnvesteerd in gemak en efficiency, zoals zelfscanners, waardoor de rijen voor de kassa verleden tijd zijn.

Het gevecht om de consument

Het aanbod van het aantal verkooppunten van food zoals supermarkten, to-go-winkels en foodservice neemt structureel toe, constateert Rabobank in de jaarlijkse ‘cijfers & trends’-analyse. De omzet van de Nederlandse supermarkten bedroeg in 2018 ruim 38,7 miljard euro (+ 3,5%). Voor 2019 verwacht Rabobank een omzetgroei van ongeveer 3%. Voor 2020 verwachten de onderzoekers opnieuw stijgende omzetten in het supermarktkanaal.

Kortom, de fysieke supermarkt is springlevend. De supermarktwereld speelt in op de dagelijkse behoeften van miljoenen huishoudens. Dat gebeurt steeds meer op maat, inspelend op veranderende consumentbehoeften. Het maakt dat de supermarktbranche een van de meest dynamische sectoren is, waarbij het gevecht om de consument wordt gevoerd in de fysieke supermarkt. Het aantal vestigingen stijgt, de diversiteit van de supermarkt neemt toe. De stenen winkel heeft nog steeds toekomst. Sterker zelfs: heeft dé toekomst. Dat is een kans voor beleggers in supermarktvastgoed.

