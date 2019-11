Nu wijzer worden over geld voor later

En dit terwijl ‘later’ misschien al vrij snel voor de deur staat. Het pensioen is zó belangrijk en om iedereen goed te informeren over het reilen en zeilen hieromtrent, organiseert Wijzer in geldzaken de Pensioen3daagse die vandaag begint.

Wie deze drie dagen gebruikt om zijn kennis rondom dit onderwerp bij te spijkeren, zal uiteindelijk volledig op de hoogte zijn van de belangrijkste zaken rondom het eigen pensioen.

Zo worden er verschillende activiteiten georganiseerd door het hele land, waaronder pensioenspreekuren en voorlichting op de werkvloer door middel van presentaties en pensioenlunches. Verder zullen verzekeraars, banken en financieel adviseurs hun kantoren openstellen voor pensioenvragen en worden er webinars gehouden.

Daarnaast is er een heel handige tool ontwikkeld waarop belangrijke vragen in een oogopslag worden beantwoord en handige tips staan. Op deze manier wordt inzage gegeven in de persoonlijke situatie. Heb je het eigenlijk wel goed voor elkaar? Ook als er nu iets veranderd in je leven zoals het kopen van een nieuwe woning, een nieuwe baan of bijvoorbeeld plotseling één van beide partners overlijdt?

Pensioen is één woord, maar het bevat voor zoveel mensen zoveel verschillende aspecten. Tijdens de Pensioen3daagse wordt hier dieper op ingegaan. Wij lichten er alvast drie belangrijke thema’s uit.

AOW

Ten eerste, de AOW-leeftijd. Voorheen was dat niet zo lastig. Wie 65 werd, kreeg over het algemeen een AOW-uitkering. Maar die tijden zijn voorbij. Het moment dat iemand AOW krijgt, hangt geheel af van de huidige leeftijd en prognose van de levensverwachting, zoals de overheid die bepaalt. Met de eerdergenoemde tool kun je nu uitrekenen wanneer je ongeveer AOW kunt verwachten.

Nabestaandenpensioen

Een ander belangrijk thema is het nabestaandenpensioen. Zeker omdat daar recent wat wijzigingen in zijn aangebracht, is het handig enkele tips ter harte te nemen.

Om te weten te komen hoe het zit met jouw nabestaandenpensioen kun je bij je werkgever of pensioenuitvoerder terecht. Of je gaat naar Mijnpensioenoverzicht.nl, klikt op ‘als mijn situatie verandert’ en daarna op ‘overlijden als je werkloos bent’. Staat er bij je huidige werkgever dat je nabestaanden geen pensioen ontvangen? Dan heb je een nabestaandenpensioen op risicobasis. Vanaf komend jaar wordt het overigens ietsje duidelijker. Dan staat op je Uniform Pensioen-overzicht de volgende tekst als je een nabestaandenpensioen op risicobasis hebt: Let op: Uw nabestaanden krijgen geen uitkering als u overlijdt en niet meer bij deze werkgever werkt en (mogelijk) ook niet als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.

Zzp’ers

Een zeer relevant en actueel onderwerp is zzp’ers. Het worden er steeds meer en voor hen is aanvullend pensioen naast een AOW-uitkering sowieso geen zekerheidje. Veel zelfstandigen doen namelijk niet aan pensioenopbouw, terwijl dat natuurlijk wel belangrijk is. En het kan ook écht wel. Tijdens de Pensioen3daagse worden handige tips hierover gegeven, bijvoorbeeld over belastingvoordelen.

Wie vragen wil stellen aan pensioenexperts, kan terecht op pensioen3daagse@dft.nl.

Organisaties die deelnemen aan de Pensioen3daagse zijn onder andere: de AFM, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, Mijnpensioenoverzicht.nl, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid, De Nederlandsche Bank, Nibud, diverse banken, pensioenfondsen en -verzekeraars, vakbonden, onderwijsinstellingen, pensioenadviseurs en veel werkgevers.