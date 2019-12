Democratisering van beleggen in vastgoed

“Onze missie is het democratiseren van real estate-investeringen. We willen het voor iedereen mogelijk maken om te investeren in vastgoed,” vertelt groeistrateeg Benjamin Zagel.

Het Duitse vastgoedfonds doet dat op een innovatieve manier, met digitale vastgoedobligaties, gebruikmakend van blockchaintechnologie. Hiermee kan eenvoudig en transparant een transactie plaatsvinden. Het systeem is gegarandeerd veilig en waterdicht.

Internationale ambities

Sinds drie maanden is Exporo ook in Nederland en Frankrijk actief. Het vastgoedfonds staat op het punt om de eerste twee Nederlandse vastgoedobjecten aan te kopen. Eén in Amsterdam, de ander in de regio Rotterdam. “Onze focus ligt op beleggingen in grote steden of de omgeving daarvan. De aantrekkingskracht van metropolen is overal hetzelfde. Met stijgende huuropbrengsten tot gevolg.”

Aan deze stap is uitgebreid marktonderzoek voorafgegaan, vertelt Zagel. Daarbij is onder meer gekeken naar economische ontwikkelingen, de Nederlandse en Franse woning- en vastgoedmarkt en de aanpak van andere vastgoedfondsen. Wat Zagel vooral opvalt, is dat fondsen eigenlijk exclusief mikken op de vermogende particulier. “In Nederland zijn geen real estatefondsen met een lage instap. Vaak is het minimumbedrag € 10.000.”

Lage instap

Exporo onderscheidt zich met een lage instapdrempel. In Nederland kunnen particulieren vanaf € 1.000 investeren in een vastgoedobject. “Het is onze wens om die grens in de toekomst te verlagen tot honderd euro, zodat investeren in vastgoed écht voor iedereen bereikbaar wordt,” vertelt Zagel.

Blockchain

Door gebruik te maken van blockchain rekent Exporo geen kosten voor de aan- of verkoop van de vastgoedobligaties. De transacties worden met blockchain volledig automatisch verwerkt, waardoor er bijvoorbeeld geen administratie- en beheerkosten zijn. Het concept slaat aan. Gestart in 2014 heeft het fonds ruim 25.000 klanten en 500 miljoen euro aan belegd kapitaal, verspreid in meer dan honderd vastgoedobjecten in heel Duitsland. Deze zijn allemaal te vinden in stedelijk gebied.

Vastgoedobject

Met behulp van externe taxaties controleren de Exporo-vastgoedprofessionals de winstgevendheid en kwaliteit van de bestaande objecten in Duitsland en Nederland. Het aantal objecten waarin geïnteresseerden bij Exporo kunnen beleggen is ongelimiteerd. Investeerders worden deeleigenaar van het vastgoed, samen met ‘de crowd’. De helft van de benodigde financiering is afkomstig van een banklening, de andere helft wordt opgebracht door investeerders.

In de meeste gevallen gaat het om een pand dat huurappartementen en commerciële ruimtes herbergt. Een voorbeeld hiervan is Düsseldorf Eén. Naast huurwoningen zitten onder de achttien huurders ook een kinderdagverblijf, een fysiotherapeut en een tandartspraktijk. Het aankoopbedrag van het pand is inclusief bijkomende kosten ruim vijf miljoen euro.

Geen traditioneel vastgoedfonds

Anders dan bij de meeste vastgoedfondsen investeren deelnemers niet in een door het fonds samengestelde vastgoedportefeuille, maar koop je een aandeel in een vastgoedobject. “Je investeert in één object. Niet in een ‘mandje’ met verschillende panden, waarbij je een fee van de fondsmanager betaalt.” Potentiële investeerders ontvangen zo veel mogelijk informatie over het object. Niet alleen financieel, zoals de verwachte (huur)opbrengsten op jaarbasis, maar ook informatie over het soort huurders en over het pand. “Op basis daarvan kan een investeerder voor zichzelf een afgewogen analyse van het door Exporo aangeboden beleggingsobject maken.”

Huuropbrengsten

De lopende huuropbrengsten worden gebruikt voor het onderhoud en management van het onroerend goed, de rentekosten en eventuele aflossing van de banklening en een uitkering aan investeerders. “Het rendement op de investering bestaat uit kwartaaluitkeringen van de huuroverschotten. Daarbovenop delen investeerders in de waardestijging van het vastgoed, als de obligatie na tien jaar expireert.” Zo lang hoeven beleggers echter niet te wachten. Obligaties kunnen vanaf het eerste kwartaal van 2020 onderhands worden verhandeld, via het eigen Exporo-platform. Aandelen vinden relatief eenvoudig een nieuwe eigenaar, is de ervaring van Zagel. “Het laatste half jaar gaat het gemiddeld om 30 à 40 transacties per week.”

Vrije sector

Het belangrijkste verschil met de Nederlandse woningmarkt is dat in Duitsland vooral wordt gehuurd. In Nederland bestaat ruim zestig procent van de woningvoorraad uit koopwoningen. In Duitsland ligt dit percentage rond de 45 procent. Het is niet het enige verschil. Zo’n 50 procent van de Duitse woningmarkt betreft vrije sectorhuur. Exporo biedt Nederlandse particulieren de mogelijkheid om zonder kosten te investeren in Duitse vastgoedobjecten met een mix van vrije sector huurwoningen en commerciële huur. De huurwoningen zijn van goede tot zeer goede kwaliteit. In een opzicht is de situatie op de woningmarkt wel vergelijkbaar. Net als in Nederland staan het aanbod en de betaalbaarheid van het wonen in de steden onder druk. De huurprijzen zijn in steden als Berlijn en München fors gestegen in de afgelopen jaren.

Er zijn aanzienlijke risico’s verbonden aan de aankoop van deze effecten. U kunt uw gehele inleg verliezen.

