‘Zonder Marjan had ik niet meer geleefd’

Coen: “Later bleek dat een prop in mijn kransslagader het probleem was. Daardoor lag mijn bloedsomloop stil en was mijn hart ermee gestopt. Ik was klinisch dood, maar had wat laatste stuiptrekkingen en maakte gorgelende geluiden. Gelukkig hoorde mijn dochter dat. Zij heeft mijn vrouw ingeschakeld - die uit paniek eerst 221 belde - maar daarna gelukkig toch 112 aan de lijn kreeg.”

Marjan: “Ik had mij een paar maanden daarvoor aangemeld als burgerhulpverlener bij HartslagNu en kreeg vrijwel direct nadat Coens vrouw 112 had gebeld, een reanimatie-oproep. Het was mijn eerste oproep, maar ik zette direct mijn verstand op nul, trok mijn schoenen aan en begon te rennen. Ik had nog nooit eerder zo snel gerend - en volgens mij heb ik dat daarna ook nooit meer gedaan. Gelukkig stonden er mensen te wijzen en was Coens andere buurvrouw Saskia al ter plaatse. Terwijl ik de trap op stoof, hoorde ik haar zeggen dat ze geen hartslag voelde… We legden Coen op de grond en meteen begon ik de hartmassage en startte Saskia de mond-op-mond beademing.Ik gok dat we zo’n zes, zeven minuten bezig zijn geweest voor het ambulancepersoneel arriveerde en zij het van ons overnamen.”

Coen: “Ik ben vervolgens op een brancard uit het raam gehesen en in de ambulance neergelegd. Buiten westen, maar wél in leven.”

Heftige periode

Marjan: “Toen die ambulance eenmaal was verdwenen, begon ik enorm te shaken. Vlak voordat het misging met Coen, was ik aan een herhaling van mijn EHBO-cursus begonnen. De week ervoor hadden we toevallig het onderwerp reanimatie behandeld - gelukkig maar! - en die avond had ik weer les. Ik heb er even over getwijfeld, maar uiteindelijk ben ik toch maar gegaan.”

Coen: “Wow, dat was diezelfde avond nog?”

Marjan: “Ja, en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Ik werd goed opgevangen door de docenten en vond het fijn om te praten over wat ik had meegemaakt met mensen die mij begrepen. Ook vanuit HartslagNu ben ik hierin heel goed begeleid. Na de oproep kreeg ik een vragenlijst toegestuurd waarin ik kon aangeven of ik in actie was gekomen, ik iets voor het slachtoffer had kunnen betekenen én of ik er met een professional over wilde praten. Ik heb aangegeven dat graag te willen en werd de volgende dag al gebeld. Dat was erg fijn, want ik vond het - zeker de eerste weken - erg moeilijk om het beeld van een asgrauwe Coen van mijn netvlies te krijgen. En iedere keer dat ik een sirene hoorde, schrok ik op.”

Coen: “Ik kan me voorstellen dat het voor Marjan erg heftig moet zijn geweest. Ik weet alleen dat ik op mijn bed ben gaan liggen en alles wat ik ‘weet’ over de periode daarna, heb ik van horen zeggen. Eenmaal in het ziekenhuis werd ik gedotterd, kreeg ik een stent en werd mijn lichaamstemperatuur om het herstelproces te versnellen omlaag gebracht. De vooruitzichten waren niet goed. Aan mijn vrouw en dochter werd voorzichtig verteld dat ik waarschijnlijk niet meer wakker zou worden. Tegen alle verwachtingen in deed ik dat drie dagen later toch. Na een week in het ziekenhuis te hebben gelegen, mocht ik gaan revalideren.”

Bedankje

Marjan: “In het revalidatiecentrum zag ik Coen weer voor het eerst. Hij was geestelijk nog niet helemaal de oude, maar ik vond het heel erg fijn om hem te zien lopen en vooral om kleur op zijn wangen te zien. Dat was voor mij bevestiging dat wat ik had gedaan, goed was geweest. En eigenlijk kun je het natuurlijk niet eens fout doen. Al breken er vijf ribben, als dat hart maar gaat kloppen! Toen hij bijna klaar was met zijn revalidatie, stond Coen ineens voor de deur met een taart in de vorm van een hart.”

Coen: “Daar heb ik lang over nagedacht. Ik vond niet dat ik er met een taart vanaf kon komen, haha. Uiteindelijk heb ik een feest georganiseerd en iedereen uitgenodigd die op wat voor manier dan ook betrokken was geweest. De buurman die het huis weer aan kant maakte nadat de ambulancemedewerkers waren verdwenen, mijn neef die mijn dochter heeft opgevangen en natuurlijk Saskia en Marjan. Mijn tante is kunstenares en heeft voor allebei van barnsteen twee handen die een hart vasthouden gemaakt. Maar eigenlijk is ook dat niet genoeg. Want hoe bedank je iemand die je leven heeft gered?!”

