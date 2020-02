Met deze auto’s rijden we een nieuw tijdperk binnen

Als je het begrip elektrisch rijden in een gezelschap laat vallen, gaat het altijd weer over opladen. Het is een hardnekkig misverstand dat die laadpaal onlosmakelijk aan het elektrificeren van het wagenpark is verbonden.

Oké bij een volledig elektrische auto, een Battery Electric Vehicle (BEV) genoemd, is dat natuurlijk wel het geval. Die auto heeft geen brandstofmotor, alleen een elektromotor. Hij krijgt zijn stroom uit een accupakket en dat pakket moet je opladen met een stekker. Daardoor komt range anxiety om de hoek kijken; de angst om niet genoeg stroom te hebben om het volgende laadpunt te bereiken.

Voor wie dat niet wil, zijn er mooie alternatieven die óók goed voor het milieu zijn: de hybride auto’s. Hybride betekent dat er twee krachtbronnen worden gecombineerd. In het geval van hybride auto’s gaat het om een brandstof- en een elektromotor. Het accupakket wordt opgeladen tijdens het rijden, tijdens het regeneratief remmen, door het loslaten van het gas en door energie uit de brandstofmotor.

De helft elektrisch

De meest toegankelijke – en voor velen de beste vorm wat betreft hybride rijden – is de Hybrid Electric Vehicle (HEV) versie. Hierbij dient de elektromotor niet alleen als ondersteuning van de verbrandingsmotor, maar is -ie ook sterk genoeg om de auto deels volledig elektrisch te laten rijden. Zonder dat die aan de stekker hoeft! De Japanse autofabrikant Toyota is sinds 1997 met de introductie van de Prius aan het innoveren op het gebied van elektrificatie. Dit was toen al een Hybrid Electric Vehicle.

Nu zijn er HEV’s op de markt gebracht waarmee maar liefst tot 50% van de rijtijd elektrisch gereden kan worden. Voor de nieuwste Yaris is dit zelfs tot 80% in de stad. Zowel voor de lange als korte afstanden betekent deze auto een fikse winst voor de portemonnee en het milieu. Dit zorgt er mede voor dat Toyota – door de Consumentenbond uitgeroepen tot meest betrouwbare automerk – nu al de laagste CO2 uitstoot heeft van alle automerken in Europa.

Varianten

Hybride rijden kan ook nog op andere manieren. Zo heb je de Plug-in Hybrid. Deze heeft ook een groter accupakket dat met een stekker aan de laadpaal kan worden opgeladen. Een Plug-in kan dus op korte afstanden volledig elektrisch rijden. Is het accupakket leeg, dan neemt de brandstofmotor het over.

Voor mensen die over het algemeen relatief kleine afstanden afleggen en genoeg gelegenheid hebben om op te laden, kan deze auto zeer goedkoop zijn in verbruik. Bovendien is het dan een heel milieuvriendelijke keuze.

Toyota is van mening dat de verschillende vormen van elektrische aandrijflijnen noodzakelijk zijn om wereldwijd alle consumenten de juiste keuze te kunnen geven. De Hybrid Electric Vehicle is op dit moment de meest consumentvriendelijke oplossing en bestaat al in verschillende modellen, van vlotte sportuitvoeringen tot ruime gezinswagens. Hiermee is de auto van de toekomst dus nu al voor iedereen bereikbaar en berijdbaar.

