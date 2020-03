Scherpe concurrentie stuwt omzet supermarktsector

In de strijd om de consument zitten ketens als Albert Heijn, Jumbo en Lidl bovenop trends als gemak, duurzaam en gezond.

Beleving

Supermarkten zetten steeds meer in op beleving en maatwerk. Bijvoorbeeld met het city-concept, kleine supers met een aanbod dat zich richt op studenten en young professionals. Omdat we het drukker dan ooit hebben, neemt tegelijkertijd de vraag naar producten die de consument helpt tijd te besparen en het leven gemakkelijker maakt toe.

De groeiende groep eenpersoonshuishoudens voedt deze behoefte aan gemak. De trend vertaalt zich onder meer in een groeiend aanbod kant-en-klaarmaaltijden en ruimere openingstijden. Een steeds groter deel van de supermarktomzet wordt na 18.00 uur behaald. Vooral eenpersoonshuishoudens doen in de avond boodschappen.

Voor supermarkten is biologisch en duurzaam een tweede groeimarkt. De vraag naar duurzame, lokale en natuurlijke producten neemt toe, constateert retailonderzoeksbureau Nielsen. Duurzaamheid en de opwarming van de aarde veranderen de manier waarop consumenten hun dagelijkse beslissingen nemen. Consumenten gaan zich beter informeren waar hun voedsel vandaan komt.

Hybride groenteproducten

De keuze voor biologisch eten en drinken is steeds vanzelfsprekender. Biologische producten vinden steeds meer de weg naar het boodschappenmandje. Zeven op de tien consumenten koopt een deel van de boodschappen biologisch, zo blijkt uit onderzoek van Ruigrok NetPanel in opdracht van Bionext. Bewuster omgaan met het milieu (56 procent) en het ruimere assortiment (50 procent) zijn daarbij de grootste drijfveren. Maar ook gezondheid (24 procent) en smaak (18 procent) zijn redenen voor consumenten om biologisch te kopen.

Supermarkten en producenten spelen in op de groeiende groep flexitariërs met groentemaaltijdpakketten en een compleet nieuw productaanbod. Een voorbeeld van deze trend is de opkomst van hybride groenteproducten. Denk aan groentechips, bietentortilla of courgettepasta. De omzet van dergelijke producten is tussen 2017 en 2019 meer dan 300% gestegen.

Premium prijzen

Beide trends bieden, samen met de gezondheids- en fitnesstrend, groeimogelijkheden voor supermarkten. Bijkomend voordeel is dat consumenten bereid zijn om premium prijzen te betalen voor gemak, gezond, duurzaam en biologisch. Dit stuwt de omzet en winstmarges van supermarkten op.

De fysieke supermarkt ondervindt nog relatief weinig concurrentie van het onlinekanaal. De branche lijkt relatief ongevoelig te zijn voor de concurrentie van maaltijdbezorgers en online. Zo’n 4 procent van de omzet van supermarktbestedingen is online. Het merendeel van de consumenten wil producten simpelweg vasthouden en zien dat verse producten echt vers zijn. Bovendien hebben supermarkten de afgelopen jaren het aandeel kant-en-klaarmaaltijden sterk uitgebreid en verbeterd.

Focus op ’vers’

Per dag brengen ruim 4 miljoen Nederlanders een bezoek aan de supermarkt om hun basisbehoeften aan eten en drinken te vervullen. De omzetcijfers van de supermarkten zijn de afgelopen jaren gestegen van € 26,1 miljard in 2005 tot bijna 40,5 miljard euro. In 2019 is de supermarktomzet met 4,2 procent gegroeid ten opzichte van 2018, blijkt uit de IRI Group Monitor. Supermarkten zijn goed voor meer dan de helft (51 procent) van de omzet in eten en drinken (bron: Gfk).

Supermarkten zijn tijdens de hoogconjunctuur steeds meer in gaan zetten op ‘vers’, om in te spelen op de klantbehoefte. In 2013 was het omzetaandeel van vers nog geen 43 procent, inmiddels is dit opgelopen naar bijna de helft van de omzet (48 procent).

De supermarkten spelen hierbij in op de stijgende retailomzetten in food, waarbij ze en passant de foodspeciaalzaken, zoals slagerijen, groentezaken, kaaswinkels en slijterijen, het nakijken geven. De omzetgroei in dit segment komt vooral ten goede aan de supermarkten. In het vierde kwartaal van 2019 bleef de omzet van foodspeciaalzaken nagenoeg gelijk, terwijl supermarkten de omzet in food in dezelfde periode met 1,6 procent zagen groeien.

Winkelvastgoedmarkt

Hoewel de Nederlandse winkelvastgoedmarkt het moeilijk heeft, blijven convenience retail en supermarkten een gewild beleggingsproduct, constateert CBRE in de Real Estate Outlook 2020. Doordat winkels zoals supermarkten consumenten voorzien in hun dagelijkse behoeftes, zijn ze minder gevoelig voor veranderende bestedingspatronen of transities in het winkellandschap, schrijven de CBRE-onderzoekers.

De conclusie luidt dan ook dat de fysieke supermarkt springlevend is, dankzij de slimme en innovatieve manier waarop ketens inspelend op veranderende consumentbehoeften. Het maakt dat de supermarktbranche een van de meest dynamische sectoren is, waarbij het gevecht om de consument wordt gevoerd in de fysieke supermarkt. Het aantal vestigingen stijgt, de diversiteit van de supermarkt neemt toe. De stenen winkel heeft nog steeds toekomst. Sterker zelfs: heeft dé toekomst. Dat is een kans voor beleggers in supermarktvastgoed.

Reclame

Meer weten over beleggen in supermarktvastgoed? Vraag het gratis boekje aan “Waarom Stenen Supermarkten Winnen? En je met online supermarkten geen geld kunt verdienen?”. Dit boekje wordt aangeboden door Annexum, al 20 jaar specialist in supermarktvastgoedbeleggingen in Nederland en Duitsland. Met oog voor waarde en rendement. Beleggen brengt risico’s met zich mee.

Op 13 februari 2006 is door de AFM een vergunning verleend aan Annexum als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Deze vergunning heeft betrekking op het beheer van beleggingsinstellingen.