Op bezoek in het domein van wilde dieren

Hoe zit het nu eigenlijk met die wildparken? Zijn het veredelde dierentuinen of vormen ze echt de natuurlijke habitat van de beesten? Wij zochten het uit. Wie zich verdiept in de wereld van de wildparken kan direct uitsluiten dat de grotere reservaten gelijkstaan aan dierentuinen, zoals enkele cynici weleens beweren, die er dan zelf overduidelijk nooit zijn geweest.

Neem het meest bekende wildpark ter wereld, Kruger National Park. Met bijna 2 miljoen hectare grond is dat echt het domein van de Afrikaanse dieren. Je zou zeggen dat je de big five - leeuw, luipaard, neushoorn, olifant en Kaapse buffel – er makkelijk kunt spotten. Immers er zijn naar schatting onder meer 1500 leeuwen, 17.000 olifanten, 48.000 buffels en 1.000 luipaarden. Maar zie het niet als een teleurstelling als het in een dag niet lukt, want die kans is gewoon aanwezig.

Spanning

Zoals gezegd is het verre van een dierentuin en dus is ieder dier dat je weet te spotten een bijzonderheid. En dat ga je ook zo ervaren. Wie vroeg door het park rijdt, zal de spanning door zijn lijf voelen gieren en ieder dier enthousiast begroeten.

Neem dat begroeten overigens niet al te letterlijk, want het zijn dus wel echt wilde dieren. Er zijn zat verhalen bekend van toeristen die uit de auto stappen om dieren te bewonderen en zelfs denken dat je ze kunt aaien. Misschien overbodig om te zeggen, maar niet doen! Ook voeren moet je laten. Het maakt de dieren lui.

Op onze ontdekkingsreis waren wilde honden rond vijf uur in de ochtend de eerste dieren die we zagen. ‘Hyena’s’, riepen we vrijwel in koor. Maar gids Bill maakte ons duidelijk dat het toch echt andere dieren waren. Het bloed zat nog op de koppen. Bill vond het fascinerend. Waar wij hoopten op leeuwen en olifanten, was hij juist verrukt deze bijzondere beesten te ontwaren.

Wilde leven

Het Krugerpark is het wilde leven, waar de dieren zelf voor hun voedsel dienen te zorgen. Het is eigenlijk uniek dat je als mens hier kunt verblijven. De natuur mag in principe haar gang gaan, maar wordt wel af en toe een handje geholpen. Zo worden dode dieren soms opgeruimd en wordt het drinkwater van de dieren getest op sluimerende ziektes. “Wij zijn een natuurbeschermingsbureau en beheren wilde gebieden waar wilde dieren vrij rondlopen,” zegt Ike Phaahla, communicatiemanager van het Krugerpark, over de bemoeienis van de mens.

Ook als je geen enkel dier te zien krijgt, die kans is overigens vrijwel nihil, is een bezoek aan de wildparken een geweldige ervaring. De spanning en de oogstrelende natuur, met meer dan 23000 plantensoorten, maken het sowieso al tot een avontuur.

Diversiteit parken

Wie toch van succes verzekerd wil zijn - wel zo leuk voor de kinderen - kan terecht in de kleinere parken. Het is wellicht een beetje valsspelen, maar bijvoorbeeld Addo Elephant Park en Sanbona Private Game Reserve, waar witte leeuwen leven, zijn nog altijd indrukwekkend qua omvang en schoonheid.

Er zijn in Zuid-Afrika talloze wildparken. Sommige mag je met eigen auto betreden, andere alleen onder begeleiding van een gids. Er zijn ook verschillende parken met lodges, zodat je echt tussen de wilde dieren kunt slapen. Wees gerust; deze lodges staan op beveiligde plekken. Want wilde dieren zijn schitterend, je wil ze natuurlijk niet in je bed aantreffen.

Wie meer wil weten over het wildlife in Zuid-Afrika kan terecht op watisjousuidafrika.nl.