Dit kun je doen als je puberkinderen ineens meer privacy willen

Voorkom badkamerfiles

Een zolder ombouwen tot slaapkamer is een van de makkelijkste manieren om een kamer erbij te krijgen. Of de zolder verhogen tot stahoogte en daarmee een extra verdieping creëren. Om ‘s morgens files van geïrriteerde kinderen te voorkomen, kan een badkamer erbij de uitkomst zijn. Lukt dat niet, dan kan een extra douche in een kast al een oplossing zijn. Al deze verbouwkosten zouden wel eens mee gefinancierd kunnen worden in je huidige hypotheek. Hiervoor moet je waarde van je woning voor en na verbouwing weten. Een taxatie geeft je antwoord op die vraag.

Valt er binnen gewoon geen extra ruimte meer te creëren? Ook dan zijn er nog mogelijkheden. Naast verhuizen kun je overwegen om je eigen huis groter te maken door een aanbouw. In beide gevallen is het aan te raden om een NVM-taxateur in te schakelen.

Veel voordeel te behalen

Een taxateur wordt vaak alleen ingezet bij de aankoop van een woning. Maar het bepalen van de waarde van je woning door middel van een taxatie kan ook in andere gevallen handig zijn. Denk hierbij aan het verbouwen of verduurzamen van je woning.

Een NVM-taxateur kan inzichtelijk maken dat jouw woning meer waard is geworden dan waar hij voor is gekocht. Zeker als je al langer in je koophuis woont, kan de waarde ervan weleens flink zijn gestegen. Met dat extraatje op zak, kun je gaan shoppen op de woningmarkt.

Of je klust er wat ruimte bij. Ook in dat geval kan een NVM-taxateur de waarde van de woning voor en na verbouwing bepalen. Zo’n taxatie kan inzicht geven in de vraag of de kosten mee kunnen worden gefinancierd. Een taxateur kan bepalen dat de woning bijvoorbeeld 35.000 euro meer waard wordt door de verbouwing die je laat uitvoeren. In sommige gevallen mag je die 35.000 euro dan bij je hypotheek lenen.

Daarmee worden je maandlasten wel ietsje hoger, maar dat gaat vaak om een gering bedrag. En je krijgt er toch echt een veel grotere woning voor terug. Overigens kun je op die manier ook je huis duurzamer maken.

Juist minder betalen

Je kunt een NVM-taxateur goed gebruiken om je maandlasten juist omláág te krijgen. Zo kan het zijn dat je woning hoger wordt getaxeerd dan het bedrag dat je er ooit voor hebt betaald. In dat geval kan het zijn dat de hypotheekverstrekker bereid zijn om de rente die je over je hypotheekschuld betaalt, te verlagen.

Er is simpelweg op verschillende manieren superveel voordeel te behalen. En in alle gevallen begint het bij het bepalen van de waarde van je woning door de NVM-taxateur.

Op de site van de NVM kun je meer informatie vinden over een woningtaxatie.