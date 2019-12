Drie gouden regels om goed voor je ogen te zorgen

Geef ze rust

Ken je dat gevoel dat je na een lange werkdag in de auto zit en de letters op de verkeersborden niet meer scherp ziet? Of dat je ’s avonds met knijpende ogen naar je tv-scherm zit te kijken? Vermoeidheid van je ogen kan de boosdoener zijn.

Zorg dat je nooit te lang achter een beeldscherm zit zonder pauze. Je ogen moeten zich al die tijd instellen op één afstand, terwijl ze zijn gemaakt om zich op verschillende afstanden scherp te stellen. Je oogspieren verkrampen, met als gevolg dat je wazig ziet als je opkijkt. Hanteer de 20-20-regel: Kijk na elke 20 minuten 20 seconden naar een punt in de verte.

Zorg voor het juiste licht

Via je smartphone of laptop krijgen je ogen steeds meer kunstmatig, blauw licht binnen. Dat licht remt de aanmaak van het slaaphormoon en kan na intensieve blootstelling leiden tot vermoeide en droge ogen.

De oplossing: Natuurlijk daglicht! Een verademing voor je ogen. Je ogen hebben licht nodig. Een alternatief voor de rest van de dag, als je toch achter een beeldscherm moet kruipen: de Night Shift op je iPhone of een programmaatje als Flux op je computer. Die beperkt het blauwe licht naarmate de dag vordert. Of kies voor een bril met blauwlichtfilter (ook zonder sterkte verkrijgbaar). Die zorgt ervoor dat je rustiger kijkt en niet met je ogen gaat knijpen.

Test je ogen regelmatig

Heb je aan het einde van de dag last van hoofdpijn? Of een vervelend, prikkend gevoel in je ogen? Dat kan erop duiden dat je zicht achteruitgaat. Zonder dat je er erg in hebt, moet je steeds meer knijpen met je ogen en dat veroorzaakt hoofdpijn. Omdat dit proces heel langzaam gaat, heb je niet altijd door dat je steeds waziger ziet.

Net zoals je regelmatig de tandarts of mondhygiënist bezoekt, zou je ook elk jaar je ogen moeten testen. Je doet je ogen er een groot plezier mee en voorkomt dat je ogen sneller achteruitgaan. Het kan ook zijn dat jouw bril of lenzen niet meer de juiste sterkte hebben. Wil je checken of je ogen toe zijn aan een oogmeting? Bij Pearle kun je heel eenvoudig een online oogtest doen.