Zaandammers trots op hun Albert Heijn

Anno 2019 vervult de stad nog altijd een belangrijke functie voor de supermarktgigant: het hoofdkantoor en het distributiecentrum zijn er gevestigd. Hoe belangrijk is Albert Heijn voor de Zaandammers? En wat zijn hun favoriete kerstgerechten?

Voor de winkel staat Arne. Hij heeft net boodschappen gedaan en checkt zijn bonnetje. “Albert Heijn is zeker belangrijk voor Zaandammers. Voor mij in elk geval wel. Ik vind het fijn dat de schappen er altijd netjes uitzien en dat ik alles makkelijk kan vinden. En de huismerken vind ik top. Over het algemeen gaat mijn vrouw over de boodschappen, maar met kerst mag ik me uitleven. Ik maak een garnalencocktail als voorafje – lekker met van die whiskysaus. Over het hoofdgerecht heb ik nog niet nagedacht. Mijn vrouw neemt de Allerhande altijd mee en daar staan vaak ook nog wat leuke ideetjes in. Maar met een lekker varkenshaasje met saus zit je altijd goed! Het nagerecht maken mijn kleinkinderen. Vorig jaar kwamen ze aanzetten met een enorme chocoladetaart. Lekker hoor, maar ik kon geen pap meer zeggen. Ach, dat hoort er ook een beetje bij, haha.”

Gezellig gourmetten

Vriendinnen Gonnie (41) en Roxanna (32) zijn met hun zoon en dochter op pad. Lachend lopen ze door de winkel. Ze wonen allebei in Zaandam en zijn trots op ‘hun’ Albert Heijn. Roxanna: “Eigenlijk op alle Zaanse bedrijven. Als je er eens goed over nadenkt, doen we het helemaal niet slecht! Het is niet dat ik speciaal naar Albert Heijn kom omdat het een Zaans bedrijf is, maar ik vind het gewoon een heel fijne winkel.”

Gonnie: “Daar ben ik het mee eens. Er is meer keuze dan bij andere supermarkten en dat maakt dat ik toch altijd langs Albert Heijn ga. Bij de XL-variant in Zaandam vind je ook een speciale bakker en een slager, dat is een extra reden om hier naartoe te komen.”

De dames komen dus vaak bij Albert Heijn. Maar wat wordt er in december ingeslagen? Gonnie: “Sowieso een feeststol. Lekker met van dat spijs binnenin. En wat gaat er verder eigenlijk allemaal in dat mandje? Veel te veel, haha. Niet alleen ongezonde dingen hoor. Ik koop ook veel groenten en fruit. Tja, en vlees voor de gourmet natuurlijk, dat hoort er een beetje bij met Kerstmis.”

Roxanna: “Wij zitten met kerst meestal in Oostenrijk, maar veel boodschappen doe ik voordat we die kant op gaan. Wat ik koop, laat ik meestal afhangen van wat ik in de winkel zie. Leuke nieuwe recepten, lekkere producten… Maar ook bij ons wordt er van alles ingeslagen om te gourmetten. Dat vind ik altijd zo gezellig. Hollanders zijn vaak niet zo van het lange tafelen, maar als je gourmet, doe je dat eigenlijk automatisch.”

Gonnie: “En de kinderen zijn meteen geëntertaind, dat is ook makkelijk, haha. Zie die kleintjes maar eens vijf gangen lang op hun stoel te houden. Dan is het toch veel leuker als ze hun eigen vleesje kunnen bakken?!”

Leuke recepten

Bij de bushalte, schuilend voor de regen, komen we Nel (53) tegen. Ze is net bij Albert Heijn geweest en hoewel ze zelf niet in Zaandam woont, komt ze wel uit de Zaanstreek. “Mooi hè, dat die Zaanse bedrijven het zo goed doen?! Ik heb vroeger zelf bij Verkade gewerkt en ik vind het zeker iets om trots op te zijn. Albert Heijn zit voor mij lekker dichtbij en dat is de reden dat ik hier altijd kom. Daarnaast is de winkel overzichtelijk, wat boodschappen doen makkelijker maakt. Wat ik ga eten met kerst? Ik zag een tijdje terug een lekker recept met rundvlees, misschien ga ik daar wel mee aan de slag. Ah, en ik koop uiteraard een feeststol! Verder zou ik het eerlijk gezegd nog niet weten. Ik ga de Allerhande maar eens op mijn gemakje doornemen, komende maand. Meestal haal ik daar allerlei aparte dingetjes en leuke recepten uit.”

In de nieuwste Allerhande vind je de favoriete kerstgerechten van Nederland, zowel klassiek als met een twist. Haal een gratis Allerhande op in jouw AH winkel of bekijk het inspiratiemagazine.