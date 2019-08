De grootste vooroordelen over Zuid-Afrika

Zuid-Afrika is zo ver weg

Ver is natuurlijk een relatief begrip. In 11 uur vliegen ben je al in Kaapstad. Natuurlijk is dat best een eindje, maar met de auto ben je dan nog niet eens in Zuid-Franrijk en veel tropische bestemmingen zijn veel verder vliegen. Een enorm bijkomend voordeel van Zuid-Afrika is dat het land geen tijdsverschil heeft met Nederland. Iedereen die weleens te maken heeft gehad met een jetlag weet dat je vakantie behoorlijk kan worden beïnvloed door tijdsverschil. Zeker de eerste dagen kun je zomaar op totaal verkeerde momenten doodop zijn, waardoor de vakantiepret danig wordt verpest. In Zuid-Afrika heb je daar helemaal geen last van. Dus ‘ver’ is dan ineens heel dichtbij.

Het is zo duur

In Zuid-Afrika kun je met veel budgetten terecht. Zo zijn er superluxe, en dus wat duurdere, accommodaties, maar kun je ook met een kleinere portemonnee een prachtige reis maken. Zuid-Afrika hoeft lang niet zo duur te zijn als velen denken. Zo zijn er regelmatig tickets te scoren waarvan de prijs wel meevalt en is het leven in het land zelf ook goedkoper dan in veel andere populaire vakantielanden. Overnachten kan in veel lodges al vanaf 40 per nacht, vaak zelfs al met zwembadje, en ook het huren van een auto kost je geen rib uit je lijf. Natuurlijk kun je alles zo duur maken als je wilt. Als je kiest voor een luxe 5-sterren hotel betaal je vanzelfsprekend meer dan voor dat leuke adresje bij een local. Ook Private Game Lodges zijn duurder. Maar dan krijg je wel een super exclusieve safaribeleving inbegrepen. Ook liggen deze lodges, die slechts weinig kamers hebben, vaak op bijzondere en afgelegen locaties, waar de bevoorrading lastig en dus duurder is. Al met al is Zuid-Afrika een land waar je hoe dan ook veel waardevolle herinneringen krijgt voor je geld.

Het is er onveilig

Dat ligt er maar aan wat je plannen zijn. Net als in veel andere landen moet je in Zuid-Afrika het gezonde verstand laten regeren. Dan valt er op een veilige manier heel veel te genieten. Heel veel Nederlanders huren een auto en rijden zelf Zuid-Afrika door, genietend van bijvoorbeeld de Garden of Panorama Route. Dat zouden ze natuurlijk niet doen als het onveilig is. Vrijwel alle toeristische plekken zijn sowieso heel erg goed beveiligd. Laat je vooral niet gek maken door allerlei verhalen, laat je hersenen het werk doen en kies voor het avontuur. In Soweto, Johannesburg, worden bijvoorbeeld fietstochten door het township georganiseerd. En Maboneng, dat voorheen onbegaanbaar was voor toeristen, is nu juist helemaal hip en happening met onder meer een foodhall, bars en restaurants.

Je kunt er alleen maar vlees eten

Toegegeven, je kunt in Zuid-Afrika ge-wel-dig-e stukken vlees eten. Het liefst klaargemaakt op de ‘braai’. Maar Zuid-Afrika heeft juist van alles te bieden, van exotische gerechten tot aan traditionele gerechten. Dankzij de invloeden van de vele verschillende culturen kent het land een enorme diversiteit aan spices en aroma’s. Je moet niet raar opkijken als door de geuren op straat ineens het water uit je mond loopt. Zuid-Afrika kent ook heerlijke en bijzondere groenten die je wellicht nog nooit hebt gegeten. Vrijwel overal waar je gaat eten, tref je lekkere vegetarische gerechten aan. Zo is de Zuid-Afrikaanse aubergine, te herkennen aan z’n bloedrode vrucht, een aanrader. Daarnaast is vis een uitstekende optie in dit land. Kortom; wat je voorkeur ook heeft, Zuid-Afrika is de juiste plek. En vergeet vooral niet bij je eten een glas wijn te nemen. De Zuid-Afrikaanse wijnen zijn wereldwijd aan een ware opmars bezig. En dat is niet voor niets: volgens kenners zijn deze wijnen vaak wat zachter en smaakvoller.

Zuid-Afrika draait alleen maar om wildlife spotten

Dat je er veel over hoort betekent natuurlijk niet dat dat ook het enige is dat het land te bieden heeft. Zuid-Afrika is juist het meest veelzijdige land ter wereld. Wie ooit op de Tafelberg heeft gestaan kent de schoonheid van Zuid-Afrika. Maar ook God’s Window is adembenemend. En wat te denken van de walvissen die je kunt bewonderen in hun natuurlijke habitat. Natuurlijk is er schitterend wildlife te spotten. De beroemde Big 5 heeft in Zuid-Afrika inmiddels een upgrade gekregen naar de Big 7, dankzij de witte haai en de walvis die er te zien zijn. Maar buiten deze natuurwonders is er in Zuid-Afrika nog zoveel meer te vinden. De wijnroutes, de historie, de vele verschillende culturen, adembenemende stranden, mooie steden, townships, indrukwekkende musea en uitgestrekte landschappen; er is werkelijk te veel om op te noemen. En dan hebben we een van de belangrijkste voordelen nog niet benoemd: de gastvrije en aardige locals.

.

Een ander land is aantrekkelijker

Wie zichzelf afvraagt wat ‘ie nou het belangrijkste vindt aan een reis, zal het antwoord vermoedelijk altijd in Zuid-Afrika kunnen vinden. Je hoeft niet naar een ander land voor de natuur, dieren, wijn, eten, de stranden of steden. Want die zijn die elders niet mooier. Zuid-Afrika heeft juist van alles zo ongeveer het beste te bieden. De al eerdergenoemde veelzijdigheid leverde het land zelfs de titel ‘de wereld in één land’ op. Dus wat je ook zoekt; het is te vinden in de wereld die Zuid-Afrika heet.