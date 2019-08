Verliefd op Zuid-Afrika

In Zuid-Afrika vind je het allemaal, juist tijdens onze winter. Mariëtte Huber (33) raakte verliefd op het land en nam haar kersverse echtgenoot en dochtertje mee op honeymoon.

Als prille twintiger reisde Mariëtte drie weken door Zuid-Afrika met een vriendin die daar ging studeren. De twee reden in hun huurauto van plek naar plek. “Het landschap varieert van bergen, strand en bossen en het is allemaal even prachtig. Onderweg zie je wilde dieren

en ontmoet je de gastvrije en vriendelijke bevolking. Alles bij elkaar maakte dat ik direct na afloop van de reis al besloot dat ik nog eens terug zou komen.”

Het duurde twaalf jaar voordat het zover was. Op 1 juli 2017 trouwde ze met haar grote liefde. “Onze huwelijksreis was de ideale gelegenheid om hem de plek te laten zien die mijn hart lang geleden had gestolen. We stelden de reis wel uit tot de winter, omdat het in Zuid-Afrika dan heerlijk warm en zomers is.”

Goede combinatie

Hun tweejarige dochtertje ging mee op huwelijksreis. “Bijna een maand lang met z’n drietjes weg. Of eigenlijk met z’n vieren, want toen we vertrokken, was ik al in verwachting van onze zoon. Er is vrijwel geen tijdsverschil met Nederland, ideaal met een kleintje erbij. Het fijne aan Zuid-Afrika is dat je een goede combinatie kunt maken tussen een strand- en een doe-vakantie. Alleen aan het strand liggen hoeft voor mij niet, ik ga juist graag op ontdekkingsreis.”

Kindvriendelijk

Het gezin genoot volop in Kaapstad, Camps Bay en Stellenbosch. “En een safari mocht uiteraard niet ontbreken. We logeerden in Botlierskop Private Game Reserve. Heel kindvriendelijk, mooie kamers en een geweldig uitzicht. Als onze dochter op bed lag, zaten wij samen op een bankje voor de lodge met een glas (alcoholvrije) wijn. Heerlijk.”

Privézwembad

“Mijn mooiste herinnering is het resort waar we eindigden, vlakbij Kaapstad. Met uitzicht over de oceaan en de Tafelberg. We lagen in ons privézwembad en onze dochter zat ernaast met haar poppen te spelen. Beter kan niet...”