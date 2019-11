‘Ik wil ook later kunnen blijven doen wat ik leuk vind’

Een huis in Spanje, daar droomt ondernemer en alleenstaande moeder Hanneke (46) van. “Op mijn negentiende had ik mijn eerste hypotheek en sindsdien ben ik altijd financieel onafhankelijk geweest. Ik beleg nu voor een aanvulling op mijn pensioen, maar voordat mijn vader overleed, had ik me nooit verdiept in de mogelijkheden om zo een extraatje op te bouwen voor later.”

Beleggingen overgenomen

“Mijn vader deed al aan beleggen voordat het hip was”, vertelt ze. “Ik kan me nog goed herinneren dat hij uit zijn werk kwam en dan meteen ging kijken of de waarde nog was gestegen. Het was zijn potje voor later, want hij wilde van het geld een camperreis maken. In 2015 overleed hij, vier maanden nadat mijn stiefmoeder was gestorven. Die reis hebben ze dus nooit kunnen maken.”

Een van de dochters - Hanneke heeft nog twee zussen - kon de beleggingen van hun vader overnemen. “Mijn zussen voelden daar op dat moment niets voor. Ik wel, ook al had ik zelf geen verstand van beleggen. Je moet zoiets natuurlijk niet doen met geld wat je niet kunt missen. Maar ik had dit geld uit de erfenis voor die tijd ook niet, dus ik had het nu ‘over’.”

Symbolische keuze

Hanneke ging in gesprek met de Rabobank, de bank waar haar vader zijn beleggingen liet beheren. “Ik wilde beleggen in de beleggingen die mijn vader bij leven had gekozen, dat vond ik wel symbolisch. Natuurlijk wel op basis van mijn eigen profiel. De bank wilde weten wat mijn doel was en de gewenste looptijd en welk risico ik wilde nemen.”

De uitkomst was dat ze hetzelfde beleggingsprofiel had als haar vader. “Ik lijk ook wel een beetje op hem”, vertelt Hanneke. “Ik houd net als hij niet van heel voorzichtig, maar we zouden ook nooit alles in de waagschaal stellen. Een beetje spannend mag het wel zijn, anders had ik mijn geld wel op een spaarrekening gezet. Dan weet je zeker dat je weinig risico loopt en dat het niet minder wordt, maar met die lage spaarrentes van tegenwoordig groeit het ook niet snel. Dan probeer ik er liever het maximale uit te halen.”

Ze vult het potje aan door elke maand het geld wat ze krijgt uit de erfenis van haar vader in te leggen. “Dat gaat automatisch, waardoor ik het geld niet mis en ik er geen omkijken naar heb. Het is geen groot bedrag, maar ik leg het liever in dan dat ik het op mijn rekening laat staan en uitgeef. Ik ken weinig vrouwen die beleggen, of misschien praten we er niet vaak genoeg over. Ik doe dat juist wel, omdat ik hoop anderen te inspireren. Niet te veel twijfelen of hechten aan schijnzekerheid, maar zelf de regie pakken. Of je het nu voor een camper doet, een huis of meer vrijheid; je hebt er geld voor nodig.”

Meer keuzevrijheid

“Ik heb nog steeds geen verstand van beleggen, maar dat hoeft ook niet, want de mensen die het voor mij doen wel. En zolang ik zie dat er op de lange termijn een stijgende lijn is, gaat het goed.”

Dat huis in Spanje komt zo misschien wel een stukje dichterbij. “Ik wil nog zeker twintig jaar werken, ben niet van plan om eerder te stoppen. Maar ik wil wel keuzevrijheid hebben, dus bijvoorbeeld minder werken en meer tijd en financiële mogelijkheden voor de dingen die ik leuk vind.”

Niet dat ze nu niet geniet, benadrukt ze. “Juist nu doe ik dat al, want ik heb gezien dat later ook te laat kan zijn. Volgend jaar ga ik met mijn zussen naar New York en ik wil een luchtballonvaart maken met mijn dochter Olivia. Misschien heb ik het potje wat ik nu opbouw later helemaal niet nodig, dan geef ik het weer door aan haar. Dat vind ik ook een mooi idee.”

