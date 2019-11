Stoer achter het stuur

“Als ik ‘s nachts door het land rijd, met bijna niemand op de weg en een muziekje op, ben ik het gelukkigst.”

Mandy is sinds 1,5 jaar vrachtwagenchauffeur en rijdt met haar vrachtwagen door heel Nederland. “Geen dag is hetzelfde. Het ene moment sta ik m’n wagen in te laden bij de Duitse grens, het andere moment drink ik een kop koffie met een klant. Ik leer heel veel verschillende mensen kennen en kom op plekken waar ik anders nooit zou komen.”

Het roer om

Toen Mandy van haar vader hoorde dat ze bij hem op de zaak op zoek waren naar vrachtwagenchauffeurs, gooide ze het roer om. “Ik zag ooit een vrouw in zo’n hele Dodge Ram pick-up rijden. Ze kon net met haar hoofd boven het stuur uitkomen. Ik vond dat oppermachtig, zo’n klein vrouwtje in zo’n grote auto. Dat wilde ik ook en dat het liefst nog groter. Dus toen m’n contract bij m’n andere baan niet werd verlengd, ben ik bij Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) gaan informeren naar de mogelijkheden. Zo kwam ik erachter dat je je heel makkelijk kunt laten omscholen.”

Na een interview en sollicitatie werd Mandy uitgenodigd voor de testdag van STL. Hier werden haar reactievermogen, rijvaardigheid, taalniveau en leervermogen getest. “Mensen denken vaak: oh die rijdt een beetje rond, maar het vak van vrachtwagenchauffeur heeft zoveel meer om het lijf. Het is niet alleen belangrijk dat je goed kunt reageren in onverwachte situaties, maar je hebt ook een enorme verantwoordelijkheid voor de producten die je vervoert.”

Vrijheid

Mandy slaagde met vlag en wimpel voor de testen en stapte een zij-instroomtraject in. Van STL ontving ze een subsidie waardoor ze haar CE-rijbewijs (vrachtwagen) kon halen. “STL betaalde 85% van het lesgeld. Zonder deze hulp was het moeilijk geweest om me zo snel te kunnen omscholen.”

Volgens Mandy is het beroep van vrachtwagenchauffeur juist echt iets voor vrouwen. “Tuurlijk werken er nog altijd meer mannen dan vrouwen in deze sector, maar tijden zijn aan het veranderen. Laden en lossen hoeft niet meer allemaal handmatig en je kunt tegenwoordig ook een parttime contract aanvragen. Ik zie m’n familie en vrienden nu meer dan bij m’n andere baan.”

In overleg met haar opdrachtgever kan Mandy haar werkdagen zelf indelen en rijdt ze voornamelijk ‘s nachts. “Ik heb zoveel vrijheid, vooral ’s nachts als je de hele weg voor jezelfhebt. Dan zet ik een lekker muziekje op, of zet ik m’n auto langs de kant om van de zonsopgang te genieten. Dat zijn mijn geluksmomenten.”

Voor meer informatie kun je hier terecht