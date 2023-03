Draait belastingbetaler weer op voor bankenmalaise?

De les uit de vorige crisis is dat we niet meer zo allemachtig lang moeten wachten met het uitdelen van loonsverhogingen, stelt DFT-columnist Martin Visser. Volgens Visser kan dit gevaren met zich meebrengen als dit te lang duurt en dat je daarmee zo weer in een nieuwe crisis belandt.In wekelijkse podcast Kwestie van Centen bespreekt Visser met presentator Herman Stam verder grote ontslagrondes bij bedrijven als Heineken en Rabobank die het nieuws domineerden de afgelopen week. De grote vraag is of dit het begin is van nog meer ellende tijdens deze crisis of dat we rond de zomer weer stevig in de lift komen te zitten.

Meer